Майката на Гала с усмивка за 10 000 евро

Миналата седмица майката на Гала отпразнува рождения си ден, а популярната водеща не пропуска да отбележи събитието с кратко, но емоционално послание: "Мама днес е рожденик. Бог да я пази".

Родителката на блондинката, която дълги години е работила като учителка, днес живее в условия, за които мнозина нейни връстници пенсионери могат само да мечтаят, пише Ретро.

След като остава сама след загубата на съпруга си, дъщеря й Гала настоява тя да напусне родния Плевен и да се премести в София. Тв водещата настаянва майка си в апартамент на метри от собствения си дом, което им позволява почти ежедневен контакт. Възрастната жена прекарва много време с внучката си Мари Будева и правнучка си Лора. Семейството очаква още едно попълнение съвсем скоро, тъй като Мари е отново бременна и с мъжа й Константин чакат момиченце.

Гала не позволява на майка си да усеща каквито и да било финансови ограничения. Пенсията остава на заден план, защото водещата се грижи за всичко. Сред най-коментираните детайли във външния й вид остават т. нар. "холивудска усмивка". Става дума за висок клас циркониеви коронки поставени в една от най-престижните дентални клиники у нас.