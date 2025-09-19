Рожден ден събира Мая Нешкова с Мирослав Илич

"Смяхме се, че и двамата сме побелели и не разбрали кога мина половината живот", комнетира композиторът Кирил Икономов. Рожденикът бе събрал любиите си певци, пише Телеграф.

"Тони Стораро пееше, като пристигнах, та се наложи да го прекъснат, за да поднесат тортата точно в полунощ с изненадата - моето изпълннеие на "Честит рожден ден", разказва Мая Нешкова.

Към този момент Мирослав Илич вече е бил поздравил рожденика и се отдал на сладък мохабет със стария си приятел Кирил Икономов. Музикалните легенди за засекли и шоумена Краси Радков, с когото си разменили куп нови вицове.