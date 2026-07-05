Софи Маринова плати 7 бона за номер с буквите от името си

Софи Маринова e платила 7000 лева за уникален регистрационен номер на „Мерцедес”-а си. Ромската перла се вози на лимузина последен модел, чиято стойност е над 150 000 евро. Само за „табелата” чалгаджийката се е изръсила със 7 бона. Регистрационният номер е съставен единствено от инициалите на Софка – СМ. Той е поставен миналата година.

Тези дни певицата стана мишена на остри критики. Причината е снимка, на която се вижда лимузината, паркирана на почти две места в столичния кв. „Люлин”. Едното от тях при това е обозначено със знак „само за инвалиди”.

„Извинявам се, ако съм ощетила някого! Паркирах, защото имаше много свободни места. Никога не злоупотребявам. Бях там за малко, ходих да видя една приятелка и да пием кафенце. Не съм стояла повече от 30-40 минути. Като излязох, пак нямаше никакви коли. Ако има глоба, ще си я платя”, заяви чистосърдечно Софка пред репортер на „Уикенд”.

Ромската перла има шофьор, но го ползва само когато пътува из страната. В столицата обича да си кара сама черния „Мерцедес”.