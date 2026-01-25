Тоца дрънчи с гривни за 150 000 евро

Тази зима Антония Петрова накичи не само коледната елха, но и себе си. Миската уж неволно се похвали как на китката й блестят няколко гривни „Картие“, от които е трудно да откъснеш поглед.

Първата е Cartier Juste Un Clou (Картие Жуст ъn Клу) в превод от френски означава „само един пирон“. Тя е 18-каратово жълто злато и струва около 5850 евро, почти 12 бона в лева. Бижуто превръща обикновения пирон в символ на минимализъм и модерност, превъплътен като изящно бижу.

Второто бижу е Clash de Cartier - тя съчетава класически елементи с модерен, рокерски вид, използвайки шипове и гривни за постигане на уникална текстура, като се „сблъсква“ традицията с бунта, предавайки усещане за двойственост и сил. Цената й е 8 800 евро.

Третото фамозно бижу е Cartier Love with Diamonds с розово злато. Цената й е феноменалните 62 500 евро или 122 240 лева. Четвъртото бижу е идентично, но от бяло злато и диаманти, а цената му е 67 000 евро или 130 753 лева. Четвъртата гривна отново е от тази серия, тя се е превърнала в символ на вечна любов и преданост. Накитът не се сваля просто така - тя се „заключва“ на китката чрез специален малък отвертка, която се доставя с нея. Това означава, че тя може да бъде свалена само с този инструмент - символично като устойчивост и трайност на връзката. Това бижу е класика, която никога не излиза от мода. Тя също е 18-карата злато и струва между около 7500 евро или 15 000 лева. Общата стойност на четирите гривни на ръката на пернишката миска е около 150 000 евро или над 297 000 лева.

Батинкова редовно публикува кадри от ежедневието си. Именно там фенове и зложелатели започнаха да броят бижутата й едно по едно. Докато едни я обсипват с комплименти за изискан вкус и класа, други я упрекват в демонстративен разкош и показност на фона на гладуващи и бедния български народ.

Запознати коментират, че подобна инвестиция в бижута е не само въпрос на суета, но и на престиж. Накитите на „Картие” отдавна са сред любимите аксесоари на световния елит, холивудски звезди и кралски особи. Неслучайно миската избира именно тази марка, с която ясно показва финансовите си възможности и статут.