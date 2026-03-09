Дениз Хайрула стана цветарка

Любовта цъфти за красавицата от „Ергенът" Дениз Хайрула. Мистериозният й любим я засипва с огромни букети рози, а тя сама ги аранжира в елегантни композиции и украсява дома си.

В социалните мрежи феновете й веднага се пошегуваха, че спокойно може да отвори собствено ателие за цветя.

Любовният жест идва от тайнствения партньор на сексапилната дама, чиято самоличност Дениз пази в тайна.

Само преди дни тя намекна за тайна сватба в Тайланд, публикувайки кадър с табела „Добре дошли на нашата сватба: Дениз и ...". Любовта не само й отива, но явно е събудила и нов талант у нея - този на истинска цветарка, пише „България Днес“.