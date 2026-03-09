Стефани от “Завръщане в рая” изглежда зашеметяващо на 72

По време на медения им месец в луксозния австралийски курорт Еден, Грег я хвърля във водата, пълна с крокодили. Всички мислят, че е мъртва, но Стефани оцелява по чудо, а лицето й е обезобразено. В далечна болница тя се подлага на пълна пластична операция и се преражда като Тара Уелс - красива, хладнокръвна и решена на отмъщение. Когато се „завръща от мъртвите", Стефани/Тара се впуска в модния свят, завладява бизнеса си обратно и започва бавно и безмилостно възмездие срещу Грег и Джоди.

Сериалът бе популярен по целия свят, а актрисата Ребека Джилинг стана любимка на публиката, пише Минаха години.

До известна степен Ребека показа собствената си житейска история на екрана, но с някои промени. В сериала нейната героиня Стефани Харпър променя външния си вид и започва да работи като модел. Самата Ребека също е била модел, но решава да се пробва в киното. Ролите, които играе впоследствие, не я правят звезда.

Докато не приема да изиграе ролята на Стефани, с която получава световна слава и признание. На вълната на успеха тя участва в още няколко сапунени опери, но след това осъзнава, че не й се занимава повече с актьорство. Актрисата по онова време е омъжена за Тони Прингъл. Двойката стават родители на двама синове: Хамиш и Били. След това обаче бракът им се разпада. В средата на 90-те години Ребека обявява, че се оттегля от актьорската професия. Започва активна работа в австралийска екологична организация - неправителствена структура, която се занимава с опазване на природата, рециклиране и насърчаване на устойчив начин на живот.

През годините тя се утвърждава като водеща фигура в организацията и заема ръководна позиция.

Под нейно участие се развиват инициативи за засаждане на дървета, намаляване на отпадъците и повишаване на екологичната култура сред хората. Днес е на 72 години и изглежда страхотно за възрастта си. Тя впечатлява с естественост и достойнство. Според нея тайната не е в скъпите процедури, а в баланса - достатъчно сън, движение, разходки, спорт и правилно хранене. Животът й показва, че славата може да бъде преходна, но смисълът остава.