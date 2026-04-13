Венета Райкова отказа да стане депутат

Венета Райкова е отказала предложение да влезе в политиката, научи „Уикенд” от нейни близки. Популярната водеща е получила покана да бъде част от листите на партия, която се бори за народната любов на предсрочните парламентарни избори на 19 април. Венета обаче е отхвърлила офертата. „Зарекла съм се, че с политика няма да се занимавам. Това е моето обещание към вселената и го спазвам. Не ми е мястото там”, отсича блондинката.

Венета отново привлече внимание върху себе си – този път не с телевизионен проект или нов роман, а с откровение в социалните мрежи, гарнирано с лека провокация. Блондинката сподели, че няма никакво намерение да прави козунаци за предстоящия Великден, защото„не умее да меси и да готви”, но пък това изобщо не я притеснява. Тя е открила своята стратегия за празника: да купува, да опитва и да така да избере най-вкусния козунак, който да присъства на трапезата й.

Към това признание блондинката добави и нещо друго. Тя се похвали, че кантарът й в момента показва едва 50 килограма и дори публикува доказателство за това. „Да видим обаче какви ще са резултатите след голямото ядене по празниците”, пошегува се авторката на бестселъри.

На 51 години Венета може да се похвали с впечатляваща кариера. Тя е едно от най-разпознаваемите лица в българския ефир, а зад гърба си има дългогодишен опит като телевизионна водеща и писателка. Книгите й продължават да се радват на сериозен интерес, а почеркът й – директен, емоционален и често провокативен, й е спечелил вярна читателска аудитория.

Зад тази фасада обаче се крият и трудни моменти. Последните години не бяха никак леки за Райкова. Тя премина през сериозни здравословни изпитания, включително операция на коляното, след която дълго време беше на легло. Последваха и няколко рехабилитации, които се оказаха както физическо, така и емоционално предизвикателство. Венета не крие колко тежък е бил този период. „Изплаках толкова сълзи, колкото не бях плакала през целия си живот”, признавала е тя. Днес обаче в погледа ѝ се чете нещо различно – нова енергия, ново начало. Блондинката изглежда решена да остави трудностите зад гърба си и да гледа напред с оптимизъм.

Любопитен детайл от живота й е и дългогодишният й интерес към мистичното. В търсене на отговори на житейските въпроси, тя е посещавала екстрасенси, врачки и духовни учители. В крайна сметка обаче открила истинското спасение във вярата. Райкова не крие убеждението си, че съществуват не само черни магии, но и прераждания. Дори е разказвала за силни преживявания по време на регресии, при които е видяла свои минали животи. Един от най-шокиращите й разкази включва видение, че е убита в Париж от човек, когото познава и в настоящия си живот.

В личен план Венета отдавна е разведена, но това по никакъв начин не се е отразило на вниманието, което получава от мъжете. Тя не крие, че е имала връзка с чужденец, който й е донесъл ново вдъхновение, но през последните месеци тези отношения са се разсъхнали. Той настоявал тя да замине с него за Дубай, където да живеят. „Добре че не приех това предложение. Виждате какво се случва там. Интуитивно усещах, че не ми е мястото в Емирството. Оказа се, че съм взела правилното решение”, споделя Венета.

Райкова винаги е била пределно откровена относно критериите си към партньорите си. Тя държи мъжът до нея да бъде успешен и финансово стабилен. Блондинката отказва предложения от мъже, които не я канят в луксозни ресторанти. И докато някои жени се втурват в кухнята да месят козунаци за Великден, Венета избира друга стратегия и казва, че не обича да влага излишни усилия в готвене.