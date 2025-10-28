Внучката на Тодор Колев гола за пари

Теодора, внучката на Тодор Колев, се пусна гола в социалните мрежи. И става ясно, че в една от платените интернет платформи народът ще може да гледа там откровените й снимки. Както самата тя казва: нецензурната версия на тези фотоси.

Теодора вчера обяви: „Чувствам, че тази седмица ще е дива! Честит понеделник, бебчета“! Тя е наи-успешният роден артист в бурлеската, има и световно признание за това, печелила е конкурси. Теди е омъжена за британец, който подкрепя нейните артистични търсения. Няма съмнение, че и сега т. нар. нецензурни снимки ще са доста артистични, пише България Днес.