78-годишната баба Ана всеки ден е във фитнеса (Снимки)

78-годишна пенсионерка не пропуска ден, без да отиде до фитнеса! Докато мнозина свързват тази възраст с кротко седене пред тв екрана, Ана Маргарита Ванденева избира движение и усилени тренировки.

"Изключително активна е. Всяка седмица е при нас. Тя е един от редовните ни клиенти. Страхотна жена с уникално чувство за хумор, винаги в добро настроение и много учтива", споделя пред "България Днес" Йоанна Дженкова от фитнеса във Варна, където пенсионерката тренира.

По думите й Ана Маргарита дава пример, който не се среща всеки ден, и допълва:

"Имаме възрастни хора, пенсионери, които тренират при нас, но не и на такава възраст. Тя е истинско вдъхновение".

Тренировката й продължава между час и час и половина. Прави гимнастика, клекове, упражнения за гръб и лицеви опори - не на стена, а на пейка, което говори за напреднало ниво. Усмихната, с изразено чувство за самоирония, Ана често се шегува с годините си.

Прави упражнения за напреднали

"Това е човек, който истински се интересува от здравето си и начина си на живот. Възрастта по никакъв начин не я спира", допълват от залата.

Пътят на Ана към фитнеса не започва от суета, а от осъзнат избор. Пенсионерката споделя, че познава много жени, починали от деменция. В един момент това я стряска и тя решава да направи нещо по въпроса за своето здраве. Започва да чете и да се интересува от изследванията, които показват, че доброто кръвообращение и качествената храна са ключови за дълъг и пълноценен живот. Така влиза в залата и започва с кардио упражнения, които да подобрят движението на кръвта й. До залата Ана Маргарита върви пеша. Отнема й около половин час. След тренировка отново се прибира пеша. Движението е част от всекидневните й, не изключение. Треньорката й Гери Михалева, която е и Мисис България, е ключова фигура в мотивацията на Ана. Под нейно ръководство пенсионерката тренира безопасно и целенасочено, а мотивацията идва не от резултатите в огледалото, а от усещането за сила и енергия.

Личен треньор й е Мисис България - Гери Михалева

Ана Маргарита е била учител по музика - професия, която изисква дисциплина и любов към хората. А любовта й към спорта е вродена. Още на 16 години, когато родителите й й предлагат да работи в консервна фабрика за джобни пари, първата покупка на Ана Маргарита не е рокля или грим, а федербал. Близки до нея и самата тя споделят, че адреналинът и движението винаги са били нейна стихия.

За Ванденева социалният контакт е също толкова важен, колкото и упражненията. Общуването с по-млади и по-възрастни хора поддържа ума буден. Мотото й е просто и силно: движението поддържа тялото, а храната за ума - човека.

"Не можем да добавим години към живота, но можем да добавим живот към годините", казва Ана и го доказва всеки ден.