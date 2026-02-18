Рок легенди се събират в супергрупа – Звезди и компания гърмят с класики на AC/DC!

Супергрупа от музиканти от „Ахат“ и „Аналгин“ събира рок легендата ни Звездомир Керемидчиев, разкрива самият той пред „България Днес“. Петимата усилено репетират за изява на 20 февруари, петък, в столичен клуб.

Но феновете няма да чуят емблематичните песни на двете групи, на които Звезди е фронтмен. Репертоарът на първото събиране на супергрупата на тази дата ще бъдат 15 песни на АС/ DС, написани и изпети от легендарния Бон Скот. Всъщност преди години Звезди си е имал традиция именно на тази дата да прави трибют на великия текстописец, който е и негов любимец.

„Преди десет години беше последния такъв трибют за Бон - казва певецът. - Наскоро се събрахме с колеги на купон и Стефан Стефанов, който беше китарист на „Аналгин“, даде идея да го направим отново. Речено-сторено.“ За идеята са поканени басистът Денис Ризов (“Ахат“), китаристите Стефан Стефанов и Камен Граховски, както и барабанистът Алекс ван Лазаров (“Аналгин“).

Дали това събиране ще остане само за изявата в петък в софийски клуб, или ще има развитие на проекта, още е рано да се каже.

„През последните години всеки си имаше собствени проект и , някои от тях свързани с музика, разбира се, но и в други сфери. Алекс например не се занимаваше професионално с музика през това време. Засега ни е много приятно да сме заедно и да свирим, забавляваме се искрено. Не сме говорили да свирим песни на двете групи, но защо пък не. Още повече, че в главите си имаме някои идеи. Може да ни досърби, да сътворим някои неща“, казва Звезди.

Легендарният вокалист от новата вълна в българския рокендрол през 80-те години на XX век завършва с призива за феновете на емблематичната група да не губят време, а да си купят билети онлайн. Всички знаем, че българите решаваме в последния момент. Но билетите онлайн струват 15 евро, а на място ще бъдат по 20 евро. От една страна, за музика на живо това е смешна сума, но от друга, спестените пари може да бъдат превърнати в бира“, смее се Звезди.