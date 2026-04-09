Андреа лице в лице с акули в Червено море – ето какво се случи под водата! ВИДЕО

Певицата Андреа отново демонстрира страстта си към екстремните преживявания, като този път се впусна в гмуркане с акули в египетската част на Червено море, съобщава „Телеграф“.

Изпълнителката от години практикува гмуркане с акваланг и е сред най-опитните в подводните спортове сред родните знаменитости. По време на престоя си в Египет тя е изследвала богатия морски свят, наслаждавайки се на срещи с различни видове риби, делфини и дори китови акули.

За щастие, Андреа не е имала опасни близки срещи с хищниците. Малко преди нейното гмуркане обаче в района са били регистрирани инциденти с туристи, при които акули са проявили агресия, вероятно заради очакване за хранене.

Певицата е била в компанията на своя приятелка, която е заснела впечатляващи подводни кадри от приключението.

На връщане към България Андреа е направила кратка спирка в Истанбул, където по информация на запознати се е срещнала с бившия си партньор – турския актьор Емре Озмен. Двамата са имали връзка през последните години, но не са успели да я задълбочат. Срещата им този път е била по-скоро приятелска.

Междувременно Андреа се подготвя активно за предстоящите абитуриентски балове през май. В Слънчев бряг тя ще дели сцена с рапъра Атанас Колев.

Освен това, на 21 май певицата ще бъде в Малта, където ще работи по нов проект, който се очаква да зарадва феновете ѝ съвсем скоро.