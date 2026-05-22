Супер Саш изхвърли чалга масата

Поетът и певец Александър Попов, известен като Супер Саш, е изхвърлил масата, на която е написал най-големите си хитове в попфолка, разкри пред „Телеграф“ самият той.

Причината обаче не е скандал със звездата, а чисто битова – правил ремонт в дома си.

„До последно се чудехме дали да хвърлим малката кръгла маса, защото пазеше страшно много спомени“, спомня си той.

В крайна сметка се разделили с нея с надеждата, че новата ще донесе още повече вдъхновение, а според него точно това се е случило.

„Окадар“

Пет години след като изгря с първата си песен „Не е лошо момче“, Супер Саш вече има зад гърба си десетки хитове, стотици текстове и стабилно място в попфолк средите.

Днес той продължава да пише, да записва и да търси нови музикални посоки, а най-новият му проект е трио с Алисия и Емануела – „Вдигни си телефона“.

„Песента е за хората, които правят грешки, сещат се късно и се молят да им се прости“, разказва той.

Макар този път историята да не е лично преживяна, признава, че и на него му се е случвало да иска да поправи нещо счупено.

„Понякога телефонът се вдига, понякога – не. Така е в живота“, казва Саш.

Зад проекта стои познатият му творчески тандем с Петър Петров – екипът, с който през последното десетилетие създават песни за едни от най-големите имена в жанра.

Двамата вече имат близо 200 песни като автори, а сред най-популярните им проекти са „Окадар“ на Емануела и Дамян, „Къв съм як“ на Джордан, „Черна орхидея“ на Лорена и „Дъното копай“ на Емануела и Теди Александрова.

Светлини

Любопитното е, че самият Супер Саш дълго време остава извън светлината на прожекторите. Макар да пее още от дете, той предпочитал да бъде „зад кадър“ и да създава текстове за другите.

Всичко се променя преди пет години, когато една лична история преобръща живота му и го тласка към микрофона.

„Без да искам и без да знам, попаднах в любовен триъгълник. Останах много разочарован – това е най-малкото“, спомня си той.

Именно тази болезнена ситуация ражда текста на „Не е лошо момче“ – песента, която се превръща в негов пробив.

Магия

„Благодарение на тези емоции аз се появих под прожекторите, защото преди това бях изцяло текстописец“, признава Саш.

Парчето се появява почти импулсивно. Първо чува музиката и аранжимента, силно впечатлен от модерния чалга-трап ритъм. След това написва текста, който „паснал идеално“, и решава сам да го изпее.

Така започва историята му като изпълнител.

С усмивка разказва, че хитове понякога се раждат буквално от нищото.

Кучета

„Понякога един хит може да стане за час“, казва Саш.

Такъв е случаят с „Къв съм як“, която се появява в точния момент, когато Джордан вече е хванал силна вълна с поредица от успешни парчета.

В повечето случаи изпълнителите изпращат готова музика, по която започва работата по текста. Някои насочват авторите към определена тема, а други ги оставят да развият идеята сами.

„Животът е това, което те вдъхновява. Не е задължително всичко да е истина – понякога това са истории на хора около нас“, казва той.

Извън музиката Супер Саш води сравнително тих живот. Държи близо до себе си малко приятели, обича хубавата храна и най-вече животните.

Най-голямата му слабост са двете кучета – френски булдог и пудел на име Барут и Дейзи.

Енергия

„Това са ми най-верните приятели. Спим заедно, прегръщаме се, храним се заедно“, разказва с усмивка той.

Именно времето с тях го разтоварва най-много след натоварените нощни участия и работа до малките часове.

Другата му страст са пътуванията. Последната му любима спирка е Египет, който го впечатлява с топлите хора и храната. Харесва още Гърция, Турция и Нидерландия, а напоследък все по-често мечтае за Бали и Тайланд.

Разказва, че негов приятел му описал Бали като място с изключителна енергия и различно въздействие върху хората.

Изненада за 40-ия рожден ден

Четиридесетият рожден ден на Супер Саш се превърнал в истинска емоция благодарение на Азис.

Вместо традиционно празненство звездата му организирал тайна домашна изненада.

„Повика ме уж да вечеряме, а като влязох – навсякъде балони, украса, торта и свещички“, спомня си Саш.

Най-силният момент дошъл, когато духнал свещите и си пожелал „ново начало“.

„Не става дума за работа, а за усещане, за живот... и за любов, за която все не остава време“, признава той.

Здраве

Вече на 40 години Супер Саш започва да гледа по-сериозно и на здравето си.

Ограничил е сладкото, газираните напитки и белия хляб, макар с усмивка да признава, че именно хлябът е „едно от най-великите неща“.

Замисля се и за фитнес, защото усеща, че е време да започне да се грижи повече за себе си.