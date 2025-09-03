Азис лично одобри мъжа на сестра си: Зетят става, българче е

Азис омъжи сестра си Матилда! Сватбата е преди няколко дни и представлява скромна церемония, на която присъстват само най-близките на булката и младоженеца.

За щастливото събитие разкри най-важният и популярен гост на тържеството - попфолк иконата.

Азис е изключително близък със сестра си. Въпреки че Матилда живее в чужбина, двамата запазват силната си връзка. И сестрата на Азис винаги се допитва до батко си. Така става и когато решава да се зажени. Азис дава одобрението си за зетя.

Нито костинбродският славей, нито сестра му обелват и дума за жениха. Самоличността му е неизвестна. Знае се само, че е българин.

"Много ми е красива! Зетят - става. Българче. Да им пожелаем любов и безоблачно щастие! Първото момче да го кръстят на мен - Азисчо. Обичам Ви", написа ромският славей под кадрите, на които позира с малката си сестра. Матилда е облечена с красива бяла рокля и буквално сияе до батко си.

Азис никога не е криел сестра си, както прави с неговите наследници и гаджета. Още когато Матилда е малка, тя цъфна в предаване, водено от ромския славей по несъществуващата вече TV2.

Азис тогава я предлага за снаха на Катето Евро, звездата от "Оркестър без име" отказва. Причината - не иска да плаща чийза, защото струва много.

"Мечтая да стана фотограф", споделя тогава младата Матилда.

Е, това не се сбъдва. Малката сестра на изпълнителя на редица хитове се занимава с друга професия в чужбина. Самият Азис през годините споделя, че роднината му има голям талант в пеенето, но не иска да се занимава с музика.

"Бог ме дари с най-красивата и скромна сестра на света. Матилда не обича да е популярна. Майка ни ни е възпитала по два коренно различни начина и двамата. Мен ме е възпитала да оцелявам, да се боря, а нея - на нищо! Единствено да готви, да чисти - тези, домакинските неща", каза преди време костинбродският славей.

Иначе Азис и Матилда имат още един брат - Раян. За него се знае най-малко.

Aзис винаги е бил много близък с малката си сестра