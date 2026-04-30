Азис стяга щерката за бала, Къци кани на концерт

Малкият син на актьора Къци Вапцаров Ц Йоан, завърши Националното музикално училище в София със специалност "Пиано", а гордият татко покани фенове и роднините да чуят абитуриентския му концерт, който ще е на 17 май от 14,00 часа в училището.

"Всеки, който иска да подкрепи момчето ми и да се наслади на прекрасната музика на Бах, Бетовен, Шопен, Лист, Панчо Владигеров, Светослав Обретенов, е добре дошъл. Там ще сме всички роднини", с усмивка покани всички гордият татко. Йоан завърши в класа на Димитър Кънчев и от години свири не само на пиано, но и на други инструменти.

Йоан кани на концерт Снимка: фейсбук на Къци

Друг музикант - фолкпевеца Азис също е готов с приготовленията на дъщеря си Рая, която тази година е абитуриентка.

Рая Василева и майка й Галка, както я наричат галено в Костинброд, където живее, тъй като Азис й е купил къща, казват, че майката на абитуриентката е отслабнала доста за събитието и е станала като "млада мацка".

Красивата Рая вече смело се показва пред прожекторите и не се вълнува от фолкмузика. Тя има предпочитания и за обучение в чужбина и най-вероятно точно това ще избере според близките й. Дъщерята на Костинбродския славей си е спечелила име на скромно, ученолюбиво и странящо от всякаква показност момиче сред съучениците си и преподавателите в частния лицей в София, чиито недостъпни за средностатистическите български родители такси плащал заможният й татко. Тя никога не парадирала със славата на баща си за разлика от много свои връстници, казват нейни съученички.

Майката на девойката - Галя, бивша барманка в столична дискотека, доверява, че двамата с Азис от години са "като брат и сестра". "Когато се запознахме, той беше много малък, с много големи мечти. Аз съм с 8 години по-голяма от него", призна софиянката от кв. "Надежда". "С нея и сме се били, и сме се карали, както всички хора. Много пламенна любов!", издаде пък самият попфолк идол преди време. Галя си спомня, че Азис й "се лепнал, започнал да я нарича "мамо Гало", идвал при нея в дискотеката да й помага, а един хубав ден цъфнал с багажа си в дома й. И ей така, просто двамата решили да си направят Райчето.