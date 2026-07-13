БАРОВЦИ: Аня Пенчева затъна в калта

Вместо луксозни плажове и коктейли край морето Аня Пенчева затъна в калта.

Тя и половинката ѝ Ивайло Караньотов избраха съвсем различно лятно приключение. Любимата актриса показа в социалните мрежи как прекарва свободното си време в каране на колело в кал сред гората, пише "Телеграф".

Тиня

Двамата яхнаха велосипедите и поеха по горските пътеки, но проливните дъждове очевидно са превърнали маршрута в истинско изпитание. От публикуваните снимки се вижда как Аня и Ивайло са целите опръскани с кал – от обувките до дрехите, но това изобщо не успява да развали доброто им настроение. „Ето така прекарваме лятото – в кал и в тиня“, написа с чувство за хумор актрисата към публикацията си, придружена от усмихнати емотикони. И добави, че и двамата са „истински квалитетни багровци“. „Охкаме и продължаваме“, каза още Аня.

Драма

Облечени в спортни екипи и с широки усмивки, двамата демонстрират, че за тях най-важното не е луксът, а споделените мигове сред природата. Вместо да се оплакват от трудния терен, те приемат препятствията с настроение и превръщат калната разходка в забавно приключение. Феновете веднага засипаха публикацията с харесвания и коментари, като мнозина се възхитиха на свежото им отношение към живота. „Точно така се правят спомени!“, „Браво, истински хора!“ и „Калта не може да скрие усмивките ви“, пишат последователите на актрисата. Явно за Аня Пенчева и Ивайло Караньотов идеалното лято не означава задължително шезлонг и чадър. Понякога са достатъчни два велосипеда, горска пътека, малко кал... и много любов.