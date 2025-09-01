Бащата на Гюлджан - Бисер Стефанов: Годеницата не Емрах не е моя дъщеря!

Това разкри в ексклузивно видео Бисер Стефанов, баща на Гюлджан, съпругата на големия син на Тони Стораро - Фики Стораро. Мъжът уточни, че за пръв път излиза със заявление за себе си и семейството си в нета, но след като всички гръмнаха, че Айлян, момичето което се сгоди за Емрах е сестра на половинката на брат му, бил принуден да го направи, пише България Днес.

“Другата ми дъщеря се казва Арзу. Имам и син, който е по-малък, роден е през 2011 г. Сега е на 14 години. Използвам случая да го поздравя.”

Тъстът на Фики Стораро от години живее в Белгия, където е учила и щерката му Гюлджан. Сватът на Тони Стораро изразява съжаление, че не е могъл да присъства на годежа на Емрах и Айлян.