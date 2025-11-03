Басистът на Теди Кацарова се преби по време на снимки! Въртял се като пумпал

Последни
Басистът на певицата Теди Кацарова се пребил по време на снимките на клипа на новата им песен „Точният момент", разкри пред „Телеграф" пианистът Дани Лазаров. Парчето е тяхната втора обща песен, като очевидно ще последват още. То има модерно звучене, интересно видео и бързо набра популярност сред феновете.

,,Мариян - басистът, беше седнал във въртящия се стол, който се вижда и в клипа. Беше сложен по много странен начин и той падна назад, като също се заклещи в яйцето и не можеше да спре да се върти като пумпал", сподели, смеейки се, пианистът Дани Лазаров, който е част от БНБенд.

"Нещата отново се случиха в "Балкантон" - заедно се събирахме и решавахме всичко по песента. Този път ни отне малко повече усилия - искахме да направим парчето по-модерно. Текстът е главно дело на Теди, аз повече се занимавах с музиката", разказва с усмивка Лазаров. „Снимахме видеото в Brucante - The Farm - това е склад за стари мебели. Решихме да действаме по-разчупено и да вкараме по-интересни кадри. Надявам се на хората да им хареса. За стилистиката е изцяло отговорен Данил Кираджиев. Потрудихме се доста“, споделя той в заключение.

„Точният момент“ на Теди Кацарова и BNBand e песен, която стои на границата между радиофоничния поп и по-зрялото клубно звучене. Кацарова, позната със своята сценична елегантност, тук залага на умереност нито прекалено емоционална, нито прекалено дистанцирана. Вокалът е стабилен, чист и леко ретро като тембър, което придава известна носталгия, но без да тежи. Самата композиция може да се тълкува и като предимство, и като ограничение: песента не рискува, не надскача рамката, но пък звучи довършено и уверено. Видеото следва същата линия - семпло, стилно, визуално подредено.

