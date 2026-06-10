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Бесте Сабри и съпругът и Айки посрещнаха малката Азалеа

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Румен Димитров
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Бесте Сабри и съпругът и Айки посрещнаха малката Азалеа

Румен Димитров
231

Водещата на централния новинарски емисии „Новини“ по bTV Бесте Сабри стана майка на момиченце, което носи името Азалеа. Бебето се роди на 26 май в 7:47 часа. Родителите благодариха за грижата, професионализма и подкрепата на д-р Райна Ковачева и нейния екип в Първа АГ болница „Света София“. Малката Азалеа е с размери 47 см и тегло 2647 грама, пише "Галерия".

Новината за щастливия съдбовен момент дойде директно от фейсбук профила на красивата журналистка: „В 7:47 ч. днес се роди нашата принцеса Азалеа. Благодарим от сърце за грижата, професионализма и подкрепата на д-р Райна Ковачева и екипа и в Първа АГ Болница „Света София“. Благодаря и на Айки, че беше до мен през всяка секунда! Добре дошла, Азалеа!“

Миналата есен, точно на рождения ден на чаровната брюнетка, тръгна мълвата, че тя е бременна и вече съжителства в сватбен съюз с бизнесмена Айкут Рамадан (Айки). Тогава, за да я предпази, той публикува тяхна снимка с романтично послание, в което я нарече „моята любима съпруга“.

Мъжът до журналистката е известен в публичното пространство като бивш зет на футболната легенда Христо Стоичков. Той има зад гърба си един предишен брак с голямата дъщеря на Камата – Михаела, от която има дъщеря на име Миа.

Запознати коментират, че звездата от bTV официално е слязла от екран, за да запази бременността си и щастливият момент от хорските очи. Мястото й на водеща в сутрешното предаване „Тази събота и неделя“ до Митьо Маринов, веднага бе заето от колежката й Кристина Баксанова. Телевизията така и не даде официално обяснение за изненадващата кадрова промяна, но сега, когато година и половина по-ден, а сега щастливият татко направи и поздрави за стана майка. Това е разбираемо, тъй като хубавата водеща определено се радваше на изключително висок зрителски интерес.

Присъединява се към екипа на bTV Новините през декември 2020 г. За професионалното и задълбочено разработване на темата за COVID пандемията журналистката получи високата оценка на колегите си и признанието „Репортер на годината за 2021“. Споделя, че журналистиката я кара да се чувства „жива“. Иска да прави телевизионни репортажи, които променят съдби и помагат на обикновените хора.

Заради репортажите си през 2023 година обира повечето награди за тв журналистика. Тя отрази опустошителните земетресения в Турция тогава, за което взе приз на наградите „Свети Влас“ и беше избрана за „Мис ТВ чар“. Заминава за южната ни съседка, защото владее турския език перфектно и може лесно да разговаря с местните хора. „Никога няма да забравя ужаса, който видях след земетресенията“, обяснява Бесте.

Майка й Нели е била учителка по биология и химия, но сега работи като спа мениджър в луксозен петзвезден хотел в Слънчев бряг.

Водещата е била едва на девет месеца, когато баща й Субхи Карадаг заминава за Турция за да търси работа, но така и не се връща обратно в България.

В отглеждането на малката Бесте помага и нейният дядо, който е бил начален учител 40 години, а днес кара 82-та си година. „Вуйна ми е в същата фамилна професия. И аз мечтаех да поема по техните стъпки, представях си, че мога да се справя. После осъзнах, че се изискват огромна отговорност и търпение и се отказах да ставам учителка“, казва Сабри.

Фамилният съвет препоръчва по-стабилното право или медицина. Бесте обаче избира журналистиката – прекалено любопитна е към света, а името й в превод означава „сътворявам“.

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