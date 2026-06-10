Бесте Сабри и съпругът и Айки посрещнаха малката Азалеа

Водещата на централния новинарски емисии „Новини“ по bTV Бесте Сабри стана майка на момиченце, което носи името Азалеа. Бебето се роди на 26 май в 7:47 часа. Родителите благодариха за грижата, професионализма и подкрепата на д-р Райна Ковачева и нейния екип в Първа АГ болница „Света София“. Малката Азалеа е с размери 47 см и тегло 2647 грама, пише "Галерия".

Новината за щастливия съдбовен момент дойде директно от фейсбук профила на красивата журналистка: „В 7:47 ч. днес се роди нашата принцеса Азалеа. Благодарим от сърце за грижата, професионализма и подкрепата на д-р Райна Ковачева и екипа и в Първа АГ Болница „Света София“. Благодаря и на Айки, че беше до мен през всяка секунда! Добре дошла, Азалеа!“

Миналата есен, точно на рождения ден на чаровната брюнетка, тръгна мълвата, че тя е бременна и вече съжителства в сватбен съюз с бизнесмена Айкут Рамадан (Айки). Тогава, за да я предпази, той публикува тяхна снимка с романтично послание, в което я нарече „моята любима съпруга“.

Мъжът до журналистката е известен в публичното пространство като бивш зет на футболната легенда Христо Стоичков. Той има зад гърба си един предишен брак с голямата дъщеря на Камата – Михаела, от която има дъщеря на име Миа.

Запознати коментират, че звездата от bTV официално е слязла от екран, за да запази бременността си и щастливият момент от хорските очи. Мястото й на водеща в сутрешното предаване „Тази събота и неделя“ до Митьо Маринов, веднага бе заето от колежката й Кристина Баксанова. Телевизията така и не даде официално обяснение за изненадващата кадрова промяна, но сега, когато година и половина по-ден, а сега щастливият татко направи и поздрави за стана майка. Това е разбираемо, тъй като хубавата водеща определено се радваше на изключително висок зрителски интерес.

Присъединява се към екипа на bTV Новините през декември 2020 г. За професионалното и задълбочено разработване на темата за COVID пандемията журналистката получи високата оценка на колегите си и признанието „Репортер на годината за 2021“. Споделя, че журналистиката я кара да се чувства „жива“. Иска да прави телевизионни репортажи, които променят съдби и помагат на обикновените хора.

Заради репортажите си през 2023 година обира повечето награди за тв журналистика. Тя отрази опустошителните земетресения в Турция тогава, за което взе приз на наградите „Свети Влас“ и беше избрана за „Мис ТВ чар“. Заминава за южната ни съседка, защото владее турския език перфектно и може лесно да разговаря с местните хора. „Никога няма да забравя ужаса, който видях след земетресенията“, обяснява Бесте.

Майка й Нели е била учителка по биология и химия, но сега работи като спа мениджър в луксозен петзвезден хотел в Слънчев бряг.

Водещата е била едва на девет месеца, когато баща й Субхи Карадаг заминава за Турция за да търси работа, но така и не се връща обратно в България.

В отглеждането на малката Бесте помага и нейният дядо, който е бил начален учител 40 години, а днес кара 82-та си година. „Вуйна ми е в същата фамилна професия. И аз мечтаех да поема по техните стъпки, представях си, че мога да се справя. После осъзнах, че се изискват огромна отговорност и търпение и се отказах да ставам учителка“, казва Сабри.

Фамилният съвет препоръчва по-стабилното право или медицина. Бесте обаче избира журналистиката – прекалено любопитна е към света, а името й в превод означава „сътворявам“.