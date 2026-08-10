Елвиса бързо прежали Йоана! Засякоха го да купонясва с Анна-Мария

Само дни след раздялата с Йоана Елвиса захвърли драмите и се отдаде на шумни купони в Созопол.

Едва седмица след като обяви раздялата си с Йоана Илиева, Мартин Николов - Елвиса вече изглежда напълно отдаден на летните емоции. Бившият участник от „Ергенът“ и „Игри на волята“ прекарва уикенда в Созопол, откъдето публикува поредица от сторита, показващи добро настроение, шумни компании с готини мадами, пише "България Днес".

Още от събота сутрин Мартин загатна, че денят ще бъде специален, като сподели кадър от препълнен плажен ресторант с надпис „Културен старт на деня“. По-късно профилът му се изпълни с видеа, в които пее, танцува и

вдига наздравици

с приятели, а вечерта продължи в едно от популярните заведения в Созопол под звуците на любима негова песен.

Сред компанията прави впечатление и Анна-Мария Граченова, с която Елвиса се сприятели по време на четвъртия сезон на „Ергенът“. Двамата неведнъж са показвали, че поддържат близки отношения и след края на предаването, а и този път прекараха голяма част от деня заедно в обща компания. По кадрите не се вижда нищо романтично между тях, но присъствието на Анна-Мария със сигурност няма да остане незабелязано.

Кадрите идват само дни след като Мартин и Йоана официално съобщиха, че слагат край на връзката си. Двамата публикуваха общо послание, с което обявиха, че са се разделили по взаимно съгласие и ще запазят приятелски отношения, без да разкриват причините за решението си.

Историята им привлече огромен интерес още преди участието на Елвиса в „Ергенът“. След раздялата им Йоана реши да влезе в четвъртия сезон на романтичното риалити именно заради него и с надеждата да си го върне. Макар опитът тогава да не завърши с щастлив край, след предаването двамата отново намериха път един към друг и подновиха връзката си. Това направи новината за поредната им раздяла още по-изненадваща за почитателите на шоуто.

Днес Мартин очевидно е оставил личните драми на заден план. Вместо тъжни публикации профилът му е изпълнен с усмивки, наздравици и морско настроение, което подсказва, че поне засега е избрал да се наслаждава на лятото в компанията на най-близките си приятели.

Засега Йоана не коментира публично как прекарва дните след раздялата. За разлика от нея, Елвиса не крие доброто си настроение и продължава активно да споделя моменти от почивката си в социалните мрежи. Именно това накара част от последователите му да коментират, че риалити звездата сякаш е оставил раздялата зад гърба си и вече гледа напред.