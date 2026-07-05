Бивша на Джизъса чака второ бебе от бивш на Преслава (Снимки)

Една от бившите големи любови на ексфутболиста Благой Георгиев - моделката Куини-Алис Николова, очаква второто си дете, похвали се самата тя в социалните мрежи.

Taткото е приятелят й Недко Петров, когото наричат Сланината, заради месарския бизнес на баща му във Варненско. Двамата имат син Петър, който се появи на бял свят в края на 2022 г. Двамата от години са сгодени, но да сватба все още не се е стигнало. Недко има едно дете от предишната си връзка.

Куини-Алис стана известна именно покрай връзката си Благой Георгиев. Двамата бяха заедно около 7 месеца, докато моделката все още беше ученичка. „Не бяхме един за друг”, споделяла е тя неведнъж. Както повечето интимни с Благо жени, с които той завързва връзка и Куини разполага с пари тъй като е наследница на заможни родители. Нещата му обаче не се случиха и Георгиев завъртя главата на милионерската дъщеря Есмер Омерова, от която има син - Елай. В списъка с богати гаджета на Благо влизат още Гери – Никол и Златка Райкова, последната му съпруга Полина, дъщерята на Ванко 1 - Ивана и настоящата му изгора - Мария-Луиза. Николова пък за кратко бе със сина на Ветко и Маринела Арабаджиеви - Вълчо. След него се загаджи с Недко, който е бивш на фолк певицата Преслава, двамата имаха кратък романс преди точно 10 години.