Бившата на Лудия репортер пак влиза в "Ергенът"

Изключително интригуваща участничка влиза в „Ергенът". И то не за сефте, а за втори път.

Кристина Пламенова е една от участничките, които ще се борят за любовта, но този път не на пианиста Евгени, с когото имаше любовна авантюра след края на тогавашния сезон на риалити формата, а за друг мъж. Засега първият официално обявен от продукцията е Джан Микеле Рата - 25-годишен полуиталиански мачо от Пловдив, който ще търси чар, интелект и женственост в ергенките.

Самата Кристина е огън жена и името й през последните години е свързвано с не една популярна личност. Пламенова е имала вземане-даване с Даниел Петканов, който по онова време вече си е спечелил прозвището Лудия репортер. Заверата между двамата станала след първата раздяла на Петканов с моделката Александра Богданска.

По-късно за Кристина, която е носителка на титлите за красота „Мис София 2019" и „Мис Вселена България 2022“, се заговори, че има повече от приятелски отношения със Слави Трифонов и Радостин Василев, като с втория Пламенова е била забелязвана в елитни заведения в София и родния град на политика Плевен.

През март т.г. „България Днес" разкри, че Кристина и ергенът Евгени са най-новата и гореща светска двойка. Според клюките Кристина се е залюбила с Евгени, докато той имаше връзка с Ивка Бейбе, образувайки така баналния любовен триъгълник.