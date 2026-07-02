Болка и спомени: Мария Петрова честити рождения ден на Ники Михайлов с кадър, който трогна всички https://hotarena.net/laifstail/bolka-i-spomeni-mariya-petrova-chestiti-rozhdeniya-den-na-niki-mihaylov-s-kadar-koyto-trogna-vsichki HotArena.net

Бившият вратар на „Левски“ Николай Михайлов стана на 38 години на 28 юни, но тази година празникът беше по-различен за цялото семейство. Това е първият му рожден ден след смъртта на баща му – легендарния вратар от САЩ’94 Борислав Михайлов, който почина на 31 март 2026 г. на 63-годишна възраст.

Мария Петрова – вдовицата на Боби Михайлов, която е отгледала Николай като собствен син, направи емоционален жест в социалните мрежи. Златното момиче на българската художествена гимнастика публикува непоказван досега кадър от семейния архив. На снимката Ники е тийнейджър и е на плажа заедно с малката си сестра Елинор. Към фотографията Петрова написа само: „Честит Рожден Ден, Ники!“.

Специален поздрав отправи и половинката на вратаря Николета Лозанова. Освен честити рождения ден на любимия си Ники, тя отбеляза и още една важна дата в живота им – 20 години от деня, в който двамата са се влюбили. Двойката неведнъж е показвала, че въпреки разделите през годините е успяла да запази чувствата си.

Семейството все още трудно преживява загубата на Борислав Михайлов. Близките му признават, че всяко семейно събиране вече носи и тъга, защото легендарният вратар липсва.

Най-голямата радост за всички е малката Борислава – дъщерята на Николай и Николета, която носи името на своя дядо.