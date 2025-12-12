Бони се видя като булка, чака да гушне внуче

„Ще празнувам! Защото, ако не празнуваш рождения си ден, годината ти няма да е толкова весела, усмихната и щастлива.“

С тези думи Бони посреща днешния си рожден ден и признава, че вярва в силата на празничната енергия. За нея това не е просто дата в календара, а ден, който зарежда цялата година напред. И този път празненството идва с нещо голямо - премиерата на новата й песен „Любовта ти“, която излиза точно На празника й като. подарък към всички, които я обичат.

В задкулисните клипове към песента Бони се появява в булчинска рокля. Във видеото тя преживява любовна мъка, разказана чрез силна емоционална история, която отразява посланието на песента - че любовта може да издига, но и да ранява дълбоко. „Няма човек, на когото любовта да не е болна тема“, категорична е певицата, докато обяснява, че клипът трябва да се гледа открай докрай, за да се разбере със сърцето, а не само с очите.

Пред „България Днес“ изпълнителката на „Огън и лед“ направи искрено признание: „Ако е писано - ще ме видите със сватбена рокля и в истинския живот“. Красавицата подчертава, че това не е нейна цел на всяка цена: „Не ми е на първи план. Ако е писано - добре. Ако не е, здраве да е. Животът е прекрасен и без това".

За любовта Бони говори като човек, който е минал през върхове и бездни. „Моята душа и сърце не могат без любов. Сърцето ми винаги е пълно“. И добавя, че въпреки трудните периоди винаги намира сили да продължи: „Колкото и да съм страдала, за кратко падам. После се изправям и знам, че най-доброто предстои“.

Най-големият подарък в живота на Бони остава дъщеря й Миа-Михаела. „Михаела е моят небесен Божи дар - рожденият й ден е четири дни преди моя.“ Бони не крие, че мечтае и за внуче: „Иска ми се един ден да я видя с детенце, но тя е млада, има да учи още, предстои й магистратура. Има време за всичко“.

На своя празник Бони не очаква скъпи изненади. Най-милото за нея е любовта, добротата и присъствието на близките й, както и думите на фоновете, които вярват, че гласът на фолк-певицата ги лекува. „Тяхната обич ме държи жива, будна и усмихната.“