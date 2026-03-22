Борис от „Капките” предложил брак на втората седмица

Борис Христов смая в понеделник като американската звезда Майли Сайръс в шоуто „Като две капки вода” по Нова тв и заслужено критичният Димитър Ковачев-Фънки го нарече герой, Азис го определи като смел, а пък Хилда Казасян възкликна прочувствено: „Миличкият!”. Певецът не влезе като една от големите звезди в предаването, но веднага пролича, че им е равностоен.

Не с яркия си талант обаче Борис спечелил дамата на сърцето си Мари. Красавицата от Южна Африка първо се убедила, че е кавалер и след това разбрала, че е и певец. Борис й предложил брак още на втората седмица от запознанството им. Съпрузите, които имат син Виктор, са заедно вече от 16 години, но любовта им е неподвластна на времето. Това пролича в началото на март, когато Борис не успя да сдържи сълзите си в предаването „На кафе” по Нова тв, докато разказваше колко й е било трудно на Мари да свикне с живота в България.

Борис я срещнал на круизния кораб, на който бил музикант със 7-месечен договор. От агенцията, с която работел, му предложили удължаване на ангажимента, но Борис поискал по-високо заплащане. Отказали му, така че той очаквал след месец да се завърне за по-дълго в родината. Желанието му рязко се променило, когато видял Мари в столовата, предназначена за персонала на круизния кораб. Ядяла диня, като много старателно махала семките. Борис бил впечатлен от красотата й. Толкова, че вече бил готов и безплатно да продължи работа на круизния кораб. Решен поне да се запознае с красивата млада дама, той я заговорил малко по-късно, когато Мари надувала балони с уста за едно парти. Борис предложил да намери машина. Направил го, но се оказала развалена. Затова той се втурнал да надува балони с уста, за да й помогне. По-късно двамата гледали състезание по лека атлетика. Музикантът опитвал да впечатли Мари с познания, макар че нямал кой знае какви в областта на леката атлетика. Все пак усилията му били оценени.

След известно време ухажване, Борис спечелил сърцето на Мари, а две седмици от началото на връзката им й предложил брак. Синеоката красавица явно е била силно изненадана, защото преценила, че трябва да си помисли, преди да отговори. Борис оставил годежния пръстен на видно място в каютата си. От време на време му правело впечатление, че пръстенът леко е променил мястото си. Така разбирал, че Мари го е мерила.

Тя казала „да”, но скоро трябвало да се разделят, защото договорът на Борис изтекъл. За щастие от агенцията му се обадили с новината, че приемат условията му за нов договор. Музикантът се прибрал само за малко в България, тъй като работещите по кораби трябвало да са в открито море определен период. След това се върнал на круизния кораб и при своята любима. Мари го сюрпризирала с десетки „глупости” на български език, които успяла да научи от колегите му – сънародници. Даже не подозирала какво е значението на много от българските думи, които вече знаела.

Поредното изпитание пред влюбените настъпило, след края на работните им ангажименти. Мари се прибрала вкъщи, когато договорът й приключил, а Борис трябвало да остане още известно време. „През 2010г. заминах за Южна Африка. Сигурно бях единственият, пътуващ до там не заради световното по футбол, а за да поискам ръката на съпругата си от нейната майка”, разказвал е музикантът, допълвайки, че Мари загубила баща си, когато била едва на 6. Майка й не знаела, че ще й гостува кандидат-зет. Мислела, че е просто добър приятел. Затова много се изненадала. Дори се разплакала, когато разбрала, че Борис иска да живее с Мари в България. Тя свързвала страната с киселото мляко. Знаела още, че България е много далеч. Затова госпожата казала, че не иска дъщеря й да заминава, но след като сърцето й я води натам, няма да я спира. Същото отговорили и братята на Мари, от които Борис също поискал ръката й.

Направили две сватби. Първата била в България и поканили приятели на Борис и неговото семейство. Втората била за нейното семейство в Южна Африка. Нямало как да съберат всички близки и приятели, заради скъпите самолетни билети. Затова пък, вече 16 години, Борис, Мари и синът им Виктор пътуват до Южна Африка веднъж в годината. Само тази пропуснали, заради шоуто „Като две капки вода”. Семейството мечтае за трета сватба, на която да празнуват с всичките си общи приятели.

„Тя свикна, заради мен”, споделял е Борис за адаптирането на Мари към живота в България. В началото се налагало той да й обяснява неща, с които и днес не е съгласен, но с времето се е примирил. Като например, че много хора връзват кучетата си на двора и ги обричат да живеят на синджир. Или защо хората рядко се усмихват. Не е лично, защото не те харесват, обяснявал Борис на Мари, по-вглъбени са. Говорели и за социалната дистанция и по-точно как на 3 кв. метра успяват да се съберат 10 души на опашка?

Най-трудно им било, когато Борис трябвало да пътува в чужбина по поредния договор и да отсъства за два или дори четири месеца. Разделите им били тежки, още повече, когато синът им се родил. Музикантът оставял Мари и Виктор при родителите си, за да е спокоен. Особено пък в началото, когато съпругата на Борис не знаела български език. Тя вече говори перфектно езика, владее го и писмено, като взе поредния си изпит в края на февруари, похвали я Виктор наскоро.

Той се решил на промяна, след 18 години периодични пътувания. Поел риска със семейството му да разполагат с по-малко средства, но да не се разделят. „Разбрах, че човек има избор, стига да си го позволи”, споделял е Борис.

Музикантът се убедил, че е правилен, когато съдбата го срещнала с Магърдич Халваджиян. Продуцентът се озовал на негово участие в заведение край морето преди време. Много го харесал и веднага му предложил да изпрати свои записи с имитации. Музикантът, макар и леко неуверен, тъй като до преди това не бил имитирал никого, приел предизвикателството. Купил си перуки. Заел дрехи от гардероба на жена си и заснел няколко клипа, в които пресъздавал известни изпълнители. Щом ги гледал, Борис преценил, че трябва да отслабне с няколко килограма, ако от екипа на „Капките” го одобрят. Това се случило доста бързо. Борис спечели светкавично и симпатиите на публиката още с първото си излизане на сцената на шоуто. До преди да се включи в „Капките”, музикантът беше разпознаваем за голяма част от зрителите, които са го гледали в музикалното състезание „Гласът на България” през 2024г. по Би Ти Ви.

Откакто пък участва в „Капките”, което е едно от най-гледаните предавания в родния ефир, Борис вече е доста по-известен. Той мисли за самостоятелна музикална кариера, така че в малкото си свободно време твори музика и вече подготвя първия си албум.