Братът на Ружа Игнатова: Сериалът за сестра ми е пълен с измислици!

Сериалът за историята на криптокралицата Ружа Игнатова „Взимай парите и бягай“ вече тръгна по Нова телевизия, но филмът не е приет еднозначно от някои от действащите лица в него. Такъв е случаят с брата на Ружа - Константин Игнатов.

Братът на Ружа Игнатова е категоричен, че във филма много събития не са представени достоверно.

„Сериалът за сестра ми е пълен с измислици - каза Константин за „Филтър“ — Голяма част от имената на героите са променени, включително и моето, за да не можем да съдим продукцията. Никой от екипа не ме е потърсил да се консултира с мен.“

Минисериалът е дело на немската телевизия ZDF и разказва за раждането на криптовалутата ОneCoin. В епизодите се проследява как Ружа Игнатова и нейният съдружник успяват да убедят хиляди хора по света, че тяхната нова виртуална валута ще убие биткойна. Показан е охолният живот на криптокралицата, но и заплахите,които получава. Натрупаните милиарди и лъскавите партита няма как да не привлекат вниманието на медиите.

Започват журналистически разследвания, пораждат се и съмнения за голяма измама.

„Сериалът е вдъхновен от реални събития, но не претендира за документална точност при пресъздаването им — казват от Нова телевизия. — Някои имена умишлено са променени от страна на продукцията с цел да бъде запазена репутацията на замесените лица.“

Всъщност едно от малкото запазени имена е това на самата Ружа Игнатова, която изчезва мистериозно през 2017 година и до днес не се знае дали е жива, или мъртва. Според информации, тиражирани в различни световни медии, тя най-вероятно е с променена външност и самоличност и живее в Дубай. Други обаче твърдят, че отдавна е ликвидирана. Така или иначе, Ружа Игнатова официално не е обявена за мъртва, продължава да бъде издирвана от фБР и мистериите около личността й не спират да витаят.

Ролята на криптокралицата е поверена на немската актриса Нилам Фарук, която има зад гърба си участия в няколко сериала. Тя е на 36 години, родена е в Берлин, но е дете от смесен брак. Баща й е пакистанец, а майка й — полякиня. Признава, че никак не й е било лесно да пресъздаде образа на Ружа, но определено в актьорски план работата в сериала й е била изключително интересна.