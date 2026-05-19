Епизод от романтичен филм: Лили Клюкарката каза заветното „Да“ в Италия (ВИДЕО)

Помните ли звездата от „Биг Брадър 3“ и бивша репортерка на „Папараци“ Лили Ангелова?

Познатата като Лили Клюкарката риалити героиня се сгоди в Италия точно в минутите, в които Дара триумфираше на сцената на „Евровизия“.

44-годишната Лили беше изненадана по изключително романтичен начин от своята половинка Станислав Костов. Двамата отседнали в тузарска вила на италианското крайбрежие край китното градче Тропеа, за да отбележат рождения ден на любимия ѝ. Без да подозира какво ѝ е подготвил, Лили публично му се обяснила в любов.

„Честит рожден ден на мъжа на живота ми! Пожелавам ти здраве и безброй още пътешествия. Днес празнуваме живота! Благодаря ти, че си част от моя. 13 години, изпълнени с пътешествия и красиви моменти заедно!“, написа развълнуваната Ангелова.

По-късно двамата седнали на романтична вечеря в изисканата вила, помещаваща се в манастир от XVI век. Мястото разполага с открит басейн с панорамна гледка към Тиренско море, слънчева тераса и впечатляваща градина.

След вечерята дошъл ред и на десерта. Тогава до масата им се приближил сервитьор, който поднесъл на Лили специалния „сладкиш“. Щом отворила капака, тя ахнала от изненада — вместо десерт вътре имало кутия с пръстен!

„Ти предлагаш ли ми?“, попитала развълнувано Лили.

„Да! Ще се омъжиш ли за мен? За трети път, четвърти няма да има!“, отвърнал Станислав.

„Да!“, без колебание казала Ангелова.

По-късно бившата репортерка на Николета Лозанова описа емоционалния момент и в социалните мрежи:

„Снощи имах дълга и много вълнуваща вечер. Просълзих се няколко пъти от сърце. Получих специален десерт и искрено предложение… Изненадата ми беше огромна. Да живее любовта! Да!“