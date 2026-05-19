СЕНЗАЦИОННО: Срещу Дара имаше заговор, твърди таро гадател

"Срещу нашето момиче Дара имаше музикален атентат на "Евровизия". Таро картите седмици преди участието й го показаха и аз веднага я информирах, защото, когато си подготвен предварително за зъл план срещу теб, имаш време да го осмислиш, да се окопитиш и да запазиш самообладание". Това каза ексклузивно за "България днес" най-прочутият таро гадател на България - Даниел Делчев - Дидо.

Някогашният участник в първото издание на риалити формата "Биг брадър" направил подробно предсказание за нашата певица: "И тя много пъти го чете, за да осмисли добре всичко, което картите подреждаха. В предсказанието се казва ясно, че Израел ще съботира участието й. Картите й казват как да се държи и какво да прави, за да преодолее заговора срещу нея", вещо разказва гадателят и обяснява: "Не случайно основен спонсор на тазгодишното 70-о издание на музикалния конкурс "Евровизия" бе спонсорирано от на пръв поглед мароканска фирма "Мароканойл", но нейни собственици са израелци, двама братя евреи, които са се съгласили да платят масрафа, но с изричната уговорка Израел да стане победител на "Евровизия" 2026", разказа още какво е видял в картите гадателят Дидо Делчев. По негови думи не случайно по средата на гласуването представителите на Израел най-изненадващо са стигнали до челните позиции на вота.



"Но Дара знаеше за това, тя запази самообладание по време на изявата си, но същото направи и след това. И победата й дойде като наказателен вот на зрителите от целия свят, които се мобилизираха в нейна подкрепа, за да защитят таланта й и песента и и да накажат музикалния заговор срещу нашето момиче", обяснява още Дидо, който е убеден: "И въпреки, че най-мощното разузнаване в света Мосад е имал перфектен план за действие, силата магнетизма,таланта и характера на едно български дете, се оказаха по-силни от пъклените планове на израелското разузнаване, които имаха нужда от победа, за да поизмият малко имиджа на Израел заради натрупалото се напрежение към израелския народ през последните години заради геноцида, които извършват срещу палестинците в ивицата Газа", настоява таро гадателят.



Като доказателство на своите думи той изтъква още: "Не случайно на финалната права Израел дишаше във врата на България за първото място, но Дара беше подготвена за този изненадващ обрат. Зрителите не бяха наясно, но усетиха, че има нещо нередно и светът се мобилизира в защита на Дара. И това го показаха картите", казва още гадателят и допълва: "Толкова съм щастлив, че и аз допринесох поне малко за победата на това талантливо усмихнато момиче, защото ако не бяха таро картите, може би тя щеше да изпадне в паника, а психиката при участието на такива големи световни форуми е най-важна. А Дара я има! Дара заслужено спечели "Евровизия" 2026. И още на сутринта след конкурса, веднага щом се събуди, тя въпреки, че е толкова много заета, ми написа "Благодаря!". И после гадателят със задоволство показва скриншота с благодарствената комуникация на нашето момиче, което с таланта, лъчезарността и силния си певчески заряд прослави България до всички точки на планетата. Браво, Дара!