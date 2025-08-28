Да ги ожали човек: Семейството на Илияна Йотова живее с 440 бона на година https://hotarena.net/laifstail/da-gi-ozhali-chovek-semeystvoto-na-iliyana-yotova-zhivee-s-440-bona-na-godina HotArena.net

Може ли да предположите колко пари са били необходими на семейството на Илияна Йотова за живот през 2024 г.? Точната сума е 440 615 лв.!

Видно от подадените от Йотова декларации за 2023 и за 2024 г., през 2024 г. семейството и е похарчило почти половин милион лева, като графите за придобивки на движимо и недвижимо имущество, както и графата за предоставяне на парични заеми са празни. Поне от декларациите й няма друго обяснение за похарчените средства освен за основни нужди.

За справка - за първото тримесечие на тази година средната работна заплата у нас е 2443 лв. Това означава, че семейство с двама родители, които получават средна заплата изкарва на месец около 5000 лв. Тоест живее с 60 000 лв. на година. А парите, които семейството на Йотова е похарчила за 12-те месеца през 2024 г., обикновеното българско семейство ги изкарва за повече от 7 години.

Откъде идва тази сума?

Според декларацията през 2024 г. Йотова е получила от заплата като вицепрезидент сумата от 205 277 лв. Тъй като е декларарирала, че няма налични парични средства, за спестяванията й се ориентираме единствено по банковите сметки. А сумите по нейните банкови сметки са се увеличили спрямо предходната година с едва 12 000 лв. Тоест Йотова е похарчила 193 277 лв.

За същия период постъпленията на съпруга й Андрей Йотов са в размер на 112 338 лв. Той не само че не е спестил нито лев от тази сума, ами е изтеглил и 135 000 лв. от едната си банкова сметка. Равносметката показва, че за 12-те месеца през 2024 г. Андрей Йотов е пръснал 247 338 лв.

Когато съберем сумата на двамата, излиза, че семейството е похарчило общо 440 615 лв.

Да се чуди човек за какво са им били толкова пари, след като Йотова е почти изцяло на издръжката на държавата?

Ето декларацията на Йотова за 2024 г:

А ето и декларацията й за 2023 г.: