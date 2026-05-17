Емилия и Преслава неочаквано се сближиха, вече не делят Коко Динев

Емилия и Преслава неочаквано са се сближили – разменят си поздрави и покани за събития, даже пеят в дует. А преди няколко години се говореше, че делят бизнесмена Коко Динев.

Миналата година Преслава беше сред гостите на рождения ден на Емилия и двете даже пяха в дует. А преди дни, на 9 май, добричлийката беше сред най-въодушевените в публиката на концерта, който Емилия направи с бенд в столичен клуб. Преслава първоначално беше на втория етаж в заведението, откъдето избраха да проследят събитието и Азис и други известни личности от шоубизнеса, сред които беше бизнесменът Даниел Бачорски, който стана популярен покрай риалитито „Трейтърс“ по Би Ти Ви, и жена му. Изпълнителката на „Лъжа е“ танцуваше и пееше толкова усърдно, че Емилия на няколко пъти вдигаше глава и я поглеждаше с широка усмивка. В разгара на купона Преслава се качи на сцената и запя с Емилия хитовата й балада от 2003 г. „Не виждам“.

Добричлийката така се вживя в изпълнението си, че закачи стойката с микрофона на един от музикантите зад себе си и едва не го събори. Преслава леко се притесни и сви рамене, а на лицето й грейна неловка усмивка. Музикантът пък побърза да дръпне микрофона си, така че да подсигури на Преслава повече пространство за танци. По-късно тя се хвана първа на хорото, което Ивана поведе, докато Емилия изпълняваше народна песен. Певицата на народа също изненада с включване. Ивана изпя куплет от един от хитовете на Емилия, а после й поднесе огромен букет.

Сред колегите в клуба съвсем очаквано липсваше Анелия. Това едва ли е изненадало някого, предвид отношенията й с Емилия в миналото. Помежду им е имало напрежение, даже открито неразбирателство, по времето, когато първата беше вече бивша жена на Коко Динев, а втората – настояща. В светските среди се е говорило и за провокации и нежелание да се събират по празници, въпреки че бизнесменът има дъщеря Ивон от Анелия, а по-късно стана баща на син Иван и дъщеря Мира от Емилия.

Коко Динев се събра с блондинката, след развода си с Анелия. Имаше обаче слухове за тайна авантюра между двамата, докато бизнесменът беше все още женен за колежката й. Говореше се даже, че връзката му с Емилия била сред причините за разлъката му с Анелия. И още, че за да бъде с Коко Динев, блондинката зарязала първия си съпруг – свиленградският бизнесмен и бивш митничар Красимир Димов – Бойса.

Докато на времето все още се нищеше този четириъгълник, ескалиращите слухове замесиха и Преслава. Дълго време се коментирашела, че добричлийката поддържала тайна връзка с Коко Динев. Макар че нито един от замесените не е признавал да има и доза истина, мълвата продължи необичайно дълго. Преслава не била канена в дискотека на бизнесмена край граничен пункт „Кулата“ по нареждане на Емилия. После се коментираше, че дуетът с Анелия „Няма да съм друга“ през 2013 г. бил ясен знак чия страна Преслава заела в напрегнатата ситуация между бившата и настоящата жена на Коко Динев. Говореше се още, че добричлийката и Коко Динев се виждали тайно в Гърция. Другата популярна клюка беше, че бизнесменът й купил апартамента в столичния квартал „Бояна“.

Емилия е неглижирала в интервюта слуховете за тайна връзка на вече бившия си мъж и колежката си. Певицата от Гълъбово е лансирала обяснението, че клюките продължавали, понеже участниците в тях са известни. Преслава пък е изразявала учудване, че точно нея спрягали с бизнесмена. Още повече, че слуховете се появили още преди да се познава с Коко Динев. В един момент тя изрази мнението, че грозната мълва се задържала дълго, защото не говорела за личния си живот. А пък и точно в този период нямала връзка. Преслава е изтъквала още обидата си, а пък за апартамента в „Бояна“ е казвала, че си го е купила с кредит. И даже се е ядосвала на слуха, че Коко Динев й бил подарил жилището. Истината била, че много работела, даже не ходила по почивки, само и само, за да изтегли кредит и да си купи апартамент в столицата.

На Емилия не й беше никак лесно в този период, защото се налагаше да коментира при медийни изяви слуховете и за предполагаемата тайна връзка на мъжа си с Преслава, и напрежението, което дълго време тлееше помежду им с Анелия. Блондинката все подчертаваше, че между Преслава и Коко Динев не е имало нищо. През 2015 г. обаче в несъществуващото вече предаване „Папараци“ по Би Ти Ви Емилия направи изненадващ коментар със загадъчна усмивка: „Само това ще кажа – знам за всичко, което трябва да знам. Така ще отговоря. Нищо повече... Това, което ме е интересувало, аз съм го разбрала. Оттам нататък...“.

С Коко Динев имали няколко раздели. Какво се е случвало тогава – дали е бил с други жени, хитовата изпълнителка не издаде. Пък и каза, че не би се унижила да следи мъжа си. Тя подчерта, че бизнесменът доказал по много начини, че държи на нея. „Но за мъжете с много възможности е трудно да гледат само в една посока... Да не се заблуждаваме! Поне аз смятам, че няма такъв мъж, който да има възможности и да стои и да казва: „Единствена е!“. Няма такъв! Аз съм доста широкоскроен човек, но когато изневярата е направена по най-просташки, идиотски“, сподели Емилия. И допълни, че може да изневериш на мъжа си и като мислиш за друг. Физическата изневяра за нея била „някаква потребност“.

Емилия и Коко Динев, които имат син Иван и дъщеря Мира, се разделиха окончателно през 2017 г. Певицата днес е щастливо омъжена за бизнесмена Жорж Башур, от когото е третото й дете – Жоржина.