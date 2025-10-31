Дебора отново шокира: Вместо в килия – избяга в турска джамия!

Докато законът се чуди какво да прави с нея, Дебора — самопровъзгласилата се за певица брюнетка — очевидно няма намерение да търка нарове, пише Intrigi.bg. Вместо това, тя се наслаждава на живота в Истанбул, където според сторита в Instagram прекарва времето си в обиколки по лъскави ресторанти с ориенталска кухня.

Само преди няколко месеца, през юли, Окръжният съд в Бургас реши да я пусне под домашен арест с електронна гривна, след като тя обжалва постоянната мярка „задържане под стража“. Причината за ареста ѝ тогава бе повече от сериозна – на 9 юли 35-годишната скандалджийка беше спипана зад волана с 3,14 промила алкохол в кръвта, при това докато изтърпява условна присъда. В колата е пътувал и шестгодишният ѝ син.

За щастие при катастрофата няма ранени, но потърпевшото семейство от Молдова, чийто автомобил е бил ударен, твърди, че е било притискано да не разгласява случая, пише HotNews. От прокуратурата в Бургас напомниха, че това далеч не е първата изцепка на Дебора зад волана – тя е залавяна с алкохол три пъти: през 2016, 2024 и 2025 година.

Миналата пролет певицата отново попадна в ареста – този път в София, след като бе хваната на бул. „Черни връх“ с над 2 промила алкохол. За това получи условна присъда – една година лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок.

И въпреки серията доказани нарушения, Дебора продължава да се разхожда свободно, докато други, като шеф Андре Токев, лежаха зад решетките повече от седем месеца за подобно провинение. Очевидно в България законът не тежи еднакво за всички.