Дениз Хайрула шокира: Обичам лукса, но бих яла и дюнер с любимия мъж!

Дениз Хайрула е модел, инфлуенсър и едно от най-разпознаваемите лица от първия сезон на риалити формата „Ергенът“. След края на предаването обаче, вместо само с блясък, тя се сблъсква с тежка житейска битка – паническото разстройство. Днес Дениз говори напълно открито за проблема, за да вдъхне кураж на хилядите хора, които преминават през същия кошмар. Ето какво споделя красавицата в интервю за в. „Галерия“.

Всичко започва неочаквано преди около две години. В момент, в който Дениз смята, че животът ѝ е в пълен ред, тя преживява първия си сблъсък с паническото разстройство.

„Не мога да кажа от какво се отключи при мен.Най-трудният момент всъщност беше първият панически взрив. Това се случи преди две години, в период от живота ми, в който бях най-добре...“, споделя тя.

След първия пристъп се появява силен страх от излизане на обществени места и срещи с хора. Дениз преминава през период на изолация, но благодарение на правилната лекарска намеса и терапия, успява да намери изход. Тя е категорична, че медикаментите са спасили нормалния ѝ начин на живот:

„Благодарна съм на лекарката ми, която ме диагностицира и паническото разстройство изчезна, след като започнах да се лекувам с медикаменти. Много хора подхождат с предразсъдъци към лечението и към антидепресантите, но на мен лично това ми помогна и изобщо не съжалявам.“

Според нея паническите атаки са масов проблем в днешното общество, защото хората масово потискат емоциите си, за да изглеждат силни в момента. Накрая обаче психиката не издържа и се стига до подобни състояния.

Като инфлуенсър, Дениз е наясно с илюзията, която платформите създават. Тя вярва, че интернет показва само една малка, често фалшива част от реалността.

„Колкото от това, което показвате онлайн, е истина и колко е за шоуто? – Всичко, което виждате онлайн, е истинско, защото аз съм истински човек. Обемът на лукса, луксозният живот обаче... всичко се наема под наем.“

Тя допълва, че хората виждат само скъпите ресторанти и дрехи, но това е просто бизнес модел и „парад на суетата“. Лично за себе си Дениз цени най-много свободата: „Свободата е на първо място за мен, всичко останало са окови. Материалното е временно и не е абсолютно необходимо.“

Запитана за вкусовете си, тя прави неочаквано признание:

„Обичам лукса, но бих хапвала и дюнери с любимия човек.“

Когато темата се пренасочва към мъжете, финансите и перфектния партньор, тя е напълно откровена. Дениз признава, че парите са важни за спокойствието, но не са най-важният критерий за един мъж:

„Мъж с много пари, защо не... Предпочитам партньорът ми да има добри доходи, отколкото да е бизнесмен, амбициозен, стабилен, сериозен, да ме държи стъпила на земята и да знае какво иска и как да го постигне, подкрепящ ме във всичко... Моят тип мъж е с много пари и по-малко амбиции.“

Дениз вярва в любовта от пръв поглед и е убедена, че всяко нещо в живота се случва с конкретна причина. На въпроса какъв мъж никога не би допуснала до себе си, тя споделя, че не понася мъже без амбиция и такива, които нямат цели.

Запитана как се вижда след две десетилетия, Дениз отговаря с усмивка и увереност:

„Не знам с какво бих искала да ме запомнят, но ми се искате да са добри хора, да помагат, когато някой има нужда от тях. Да мечтаят, защото ме1тите се сбъдват, да постигат целите си, да дерзаят, да се забавляват и да се наслаждават на процеса и пътя си. Да обиччат и да отворят сърцата си, колкото и пъти да са били разбивани, защото любовта е смисълът на живота и без нея нищо няма смисъл“.