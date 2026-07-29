Вижте концертите това лято: "Продиджи" в София, техно край морето, джаз в Банско

Оперни величия в столицата, Варна, Белоградчишките скали и Приморско

Летният културен сезон у нас достига своята най-гореща точка с изключително богата програма, която обединява любителите на най-разнообразни жанрове - от клубната електронна сцена и класическите оперни арии до джаза и тежкия рок. Предстоящите седмици ще превърнат морския бряг, историческите забележителности и столицата в предпочитана дестинация за десетки световни и български звезди.

"Фейтлес" Снимка: Архив

На Черноморието градусът на настроението ще скочи рязко от 31 юли, когато емблематичният Какао Бийч отново става домакин на мащабния EXE FESTIVAL. Традиционният петдневен маратон, организиран в два фестивални уикенда с интензивен ден между тях, ще събере хиляди фенове на електронния звук от страната и чужбина. Организаторите залагат на топимена от световната диджей сцена, сред които се откроява любимецът на публиката Джейми Джоунс, а феновете с нетърпение очакват и феноменалната Пеги Гу, която ще взриви плажа с майсторска селекция от хаус и модерно техно.

"Джудас Прийст" Снимка: Юлиян САВЧЕВ

За ценителите на оперното изкуство край морето безспорно най-вълнуващото събитие е гостуването на световноизвестното сопрано Ермонела Яхо на фестивала "Опера в Летния театър" във Варна. Примата на нюйоркската "Метрополитън опера", аплодирана на легендарни сцени като "Ковънт Гардън", "Ла Скала" и "Арена ди Верона", пристига за първи път у нас. Носителка на някои от най-престижните световни отличия в класическата музика, Яхо е определяна от критиката като една от най-емоционалните и въздействащи певици на нашето време.

Месец август започва с изключително интензивна културна програма из цялата страна.

На 1 август за любителите на импровизациите стартира традиционният Банско джаз фестивал на площад "Н. Й. Вапцаров" с вход свободен за всички посетители.

В същия ден, в рамките на фестивала "Опера на върховете", Държавна опера Ц Русе, ще представи емблематичната класика на Пучини "Мадам Бътерфлай" от 20,30 ч. пред естествения декор на Белоградчишките скали.

Монументално изживяване очаква и публиката край Приморско, където от 20,30 ч. солистите и ансамбълът на Държавна опера Ц Бургас, ще изпълнят грандиозната кантата "Кармина Бурана" от Карл Орф върху древното тракийско светилище Беглик Таш. Същевременно в Кюстендил поп музиката превзема откритата сцена пред Драматичния театър от 20,00 ч. с юбилейното издание на "БГ Мюзик фестивал", в което участие ще вземат някои от най-популярните български изпълнители.

Културният маратон продължава от 7 до 12 август с гостуването на известния филхармоничен оркестър "Джузепе Верди" от Салерно. Под диригентската палка на маестро Гуидо Манкузи италианският ансамбъл ще предприеме голямо национално турне у нас с шест концерта, посветени на безсмъртните произведения на Верди. Музикалната обиколка включва гостувания в Летния театър в Стара Загора на 7 август, на крепостта Царевец във Велико Търново на 8 август, в Летния театър във Варна на 9 август, в Летния театър в Бургас на 10 август, в Античния театър в Пловдив на 11 август и завършва в зала "България" в София на 12 август.

Столицата също ще бъде във фокуса на събитията с редица прояви на открито. От 30 юли на Моста на влюбените до НДК се открива фотографската изложба "Първите 7", посветена на историята и развитието на "София съмър фест", който продължава чак до 13 август. Чрез 60 избрани фотографии експозицията проследява пътя на фестивала от неговото създаване, улавяйки както най-ярките моменти от сцената - концерти, театрални постановки и пърформънси, така и емоционалните срещи с публиката и кадрите зад кулисите.

За любителите на по-твърдия звук и силния бас Борисовата градина в София ще бъде мястото на най-енергичните музикални срещи през целия месец. Още на 2 август от 19,00 ч. култовите пионери "Продиджи" ще разтърсят парка с емблематичното си шоу.

На 13 август от 19,00 ч. на същата сцена електронните легенди "Фейтлес" ще накарат хиляди фенове да подскачат от кеф под открито небе. Грандиозният финал на музикалния август ще поставят хевиметъл титаните "Джудас Прийст", които ще забият за българската публика на 29 август. Така че, независимо дали смятате да танцувате по бански на плажа, да поплачете на класическа опера под звездите или да скъсате чифт кецове от скачане в Борисовата градина - август е подготвил по нещо за всеки. Грабвайте усмивките, удобните обувки и добрата компания, защото това лято почивката определено ще се случва с много висок градус и на максимален звук!