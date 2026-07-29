Край на ергенските изцепки! Женят Емрах до месец!

Емрах вдига сватба най-късно до месец!

Източник на информацията е водещият на подкаста „Шоуто на Венелин“, в което са гостували и други известни представители на попфолка. „Искам да ме поканиш!“, предлага в клипче на бъдещия младоженец подкастърът. Малкият син на Тони Стораро се засмива уклончиво, но става ясно, че не му е особено приятно „благата вест“ да стигне в аванс до широката публика.

Най-интересното е, че новината за годежа на Емрах с красивата Айлян в края на август миналата година бе съобщена не от него, а от майката на бившата водеща на „Сигнално жълто“ Албена Вулева – родената в Санкт Петербург участничка в „Биг брадър“ Людмила Захажаева. Самата тя не пожела да обясни как е стигнала до информацията, че младият попфолк певец и любител №1 у нас на мощните и луксозни возила и безразсъдното шофиране слага край на ергенския живот. Два дни след като Захажаева помести новината, фамилия Стораро се видяха принудени също да я отразят надлъж и нашироко в социалните си мрежи със снимки и видеа от пищното тържество.

Според негови колеги Емрах не се взел в ръце след годежа, както се надявал прочутият му баща, и продължил да го кара постарому, подражавайки на златната младеж „по света и у нас“ с изпълненията си зад волана, чиято последна кулминация бе отнемането на шофьорската му книжка за определен срок. И докато братът на Фики фучи по пътищата, годеницата му си седи вкъщи и явно е безсилна да го спре в „подвизите му“.

Вероятно затова семейният съвет е решил да стегне окончателно Емрах, възлагайки край на ергенските му лудории и начало на истинския му живот като непоклатимо обвързан мъж. Едва ли обаче младежите ще се разписват в гражданското, тъй като при техния етнос сватбата, която трае три дни и нощи, още изпълнява ролята на брачна церемония. Къде ще се състоят обаче фамозните тържества, остава загадка дори за колегите на жениха.

Малкият син на Тони Стораро и чаровната брюнетка Айлян превърнаха годежа си в истинско модно шоу. Изпълнителката смени цели три впечатляващи тоалета – от дръзката червена бална рокля през синьо-зелената, обсипана с пера, до кралски финал с корона. Жената, на която Емрах ще се врече във вечна вярност, е дошла на бял свят в разградското село Подайва. Там, пред бащината къща на булката и на площада, стартираха и празненствата. Те продължиха в луксозен ресторант в Шумен в компанията на широк кръг от роднини и приятели.

Червеният цвят, изглежда, е бил основен на бляскавото събитие, защото присъства и в много от елементите на украсата в заведението. В месингови свещници на масите пък бяха поставени червени пера, както и палми с пера вместо листа. В крак с традициите близките и гостите закичиха младоженците с гердани от пари, спазвайки стария обичай за благоденствие на бъдещото семейство.

Самият младоженец и избраницата му пристигнаха на салтаната с тъмносин джип „Мерцедес“ G-класа, шофиран от самия Емрах, а на задната седалка в купето на „кубчето“, както е известен този модел, се возят брат му Фики и половинката му Гюлджан. Джипът на Емрах Стораро бе следван от мощно спортно БМВ, два уникални модела „Ферари“ и два автомобила от друга легендарна италианска компания за спортни автомобили – „Ламборгини“.

В едно от тях, яркожълто на цвят, пристигна бащата на Емрах – Тони Стораро, който изпя няколко песни по време на купона. Ламборгинито на човека глас бе последвано от друг модел от същата марка, но светлосин на цвят. Годежът в разградското село Подайва се превърна в истинско модно дефиле, а роднини и гости пристигнаха с ултралуксозни возила.