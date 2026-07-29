ЦИРКЪТ Е ГАРАНТИРАН: Диона влиза в риалити с бившия си

Певицата и моделът Жоро Петков влизат едновременно в "Къщата на инфлуенсърите"

В опасна близост с бившия си се озова Диона. Провокативната фолкпевица влиза рамо до рамо с някогашната си голяма любов Жоро Петков в петия сезон на най-гледаното уебриалити "Къщата на инфлуенсърите". Още във втория епизод двамата изненадват зрителите с признанието, че преди години са били двойка. Макар миналото им да крие разочарования, днес между Диона и Жоро няма напрежение, а само приятелски шеги и спомени.

Любовната история на брюнетката и хубавеца започва преди 8 години покрай кастинг за филм, където пътищата им се пресичат за първи път. Искрите между тях пламват почти мигновено, а красавецът бързо се превръща в най-верния почитател на изпълнителката. "Той ми е най-големият фен. Навсякъде присъства с мен - на всички мои интервюта, изяви, участия и снимки", разказва сексапилната изпълнителка в интервю през 2019 година.

По онова време Жоро вече се радва на популярност. Той е бивш футболист на "Пирин" в родния си (Гоце Делчев), но напуска клуба след изпадането му във "В" група, тъй като сам признава, че има амбицията и качествата да играе в елита. След това се насочва към модния подиум, където печели титлата "Супер модел на Вселената 2017", а по-късно започва да се изявява и като актьор.

Любовта между гласовитата певица и симпатягата не остава скрита и от публиката. През лятото на 2018 г., когато Диона все още се изявява основно като хип-хоп изпълнителка, Жоро участва в клипа към песента "Кинг Конг", където двамата си раздават страстни целувки.

Двамата са се награбили страстно в клип от нейно парче Кадри: песента "Кинг Конг"

Щастието на двойката обаче не продължава дълго. В настоящия сезон на риалитито чаровната певица признава, че е сложила край на връзката, след като хванала любимия си да си пише с негова колежка съобщения, които по думите й далеч не били професионални. Днес устата фолкаджийка гледа с усмивка на случилото се и се шегува, че е "хванала нещата още в зародиш".

Осем години по-късно двамата отново делят едно пространство, но този път без ревност. Вместо скандали зрителите виждат уважение и приятелско отношение. Диона дори не пропуска да се пошегува с бившия си, че явно си пада по "по-топлата кръв", тъй като наскоро Жоро намери любовта в лицето на Грозденка от "Островът на 100-те гривни", която също като певицата е от ромски произход. В настоящия сезон на "Къщата на инфлуенсърите" участва и сестрата на Грозденка - колоритната Яница, позната на зрителите от "Хелс китчън".

Още във визитката си огнената изпълнителка обещава да покаже различна страна от себе си. "Ще покажа двете си лица - това на артиста Диона и това на обикновената Денислава", заявява тя, загатвайки, че зрителите ще видят не само провокативния артист от сцената, но и жената зад грима и светлините.

Докато миналото й отново оживява пред камерите, в личния живот на певицата всичко е спокойно. Вече близо две години тя е щастлива с любимия си Митко, когото неведнъж е наричала най-големия си късмет. Точно той успява да й върне вярата в любовта след труден период, изпълнен с публични скандали и разочарования. Пред "България Днес" през октомври миналата година майсторката на фрийстайла признава, че Митко е бил единственият човек, който не я е изоставил в най-тежките й моменти. Връзката променя изкусителката не само като жена, но и като човек. "Любовта ме промени. Научи ме да прощавам, да гледам по-мъдро и да пазя тишината. Щастието обича тишината", сподели още певицата пред вестника.