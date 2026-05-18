Диана Дафова едва не попаднала в ареста във Ватикана

Певицата Диана Дафова и екипът, който снима филм за нея, са били пред арест в Рим, разкри продуцентът Милена Павлова.

Снимките се провеждат на едни от най-посещаваните и емблематични туристически локации, сред които и базиликата „Свети Петър“.

Забрана

По време на престоя си там екипът попада в напрегната ситуация и едва не е арестуван заради строгите ограничения и забраната за снимане в зоната на купола.

„Имаше дни, в които изглеждаше, че няма как да снимаме, но после всичко се нареждаше в последния момент. Усещането беше магично и много силно. Може би когато правиш нещо с чисто намерение и от сърце, получаваш помощ от Вселената“, споделя Павлова.

Необясними съвпадения по време на снимачния процес са се случили в Кръстова гора (България), Ватикана (Италия) и Истанбул (Турция).

Жест

На 28 май в „Люмиер“ в НДК документалният филм „Хаберлеа“ ще бъде показан за първи път пред широката публика с билет.

За събитието продуцентът Милена Павлова осигурява свободен достъп за студенти след предварително записване – жест към младите хора, които се интересуват от кино, музика, визуална култура и творчески професии.

Идеята идва от желанието прожекцията да бъде не просто кино събитие, а образователна среща с процеса зад създаването на един независим авторски филм.

След прожекцията студентите ще могат да разговарят с екипа за работата по проекта, решенията зад камерата, предизвикателствата по време на снимките и пътя, през който един такъв филм стига до екран.

Подход

„Хаберлеа“ проследява историята на Диана Дафова, чийто глас се ражда в Родопите и стига до Космоса.

Филмът обаче не тръгва по пътя на класическата биография. Режисьорът и сценарист Петя Ангелова търси по-интуитивен и визуален език, в който документалният разказ се преплита с драматургия и елементи на игрално кино.

Създаден с малък екип и ясно изразен авторски подход, филмът носи разпознаваемия почерк на Ангелова, изграден през годините работа и международните ѝ фестивални награди, и се отличава от традиционния биографичен формат.

Заглавието на филма идва от Хаберлеа Родопенсис, позната още като Орфеевото цвете – растение, което може да оживее дори след пълно изсъхване.

Тази идея е изцяло авторско решение на сценариста Петя Ангелова и е метафора за оцеляването и вътрешната устойчивост на личността, пише "Телеграф".