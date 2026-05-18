На концерт в София: Евгени Генчев свири и готви пяна от рози

Пианистът Евгени Генчев ще свири и готви на предстоящите си изяви след победата си в „Хелс Китчън“. Това разкри неговият продуцент Кирил Кирилов. Първата му такава изява ще бъде на 20 юни от 19 ч. в Централния военен клуб в София.

„Почитателите му искаха самостоятелен концерт и го получават. Нарекли сме го „Хелс ъф дъ Мюзик“, защото ще събере и всички готвачи от шоуто. Първо ще е клавирният рецитал, в който ще прозвучат творби от класика, поп, рок и филмова музика, а след това ще сготви нещо за публиката“, разказа Кирилов.

В програмата му влизат парчета на „Металика“ и „Куин“ с Фреди Меркюри, както и част от саундтрака на любимия му филм „Амели“. За „Телеграф“ продуцентът издаде и специалния десерт, който шеф-готвачите ще приготвят за почитателите – „Еспума от рози“.

Еспума е термин, който навлезе в кулинарния речник благодарение на съвременната гастрономия и по-специално на молекулярната кухня. В основата си това е пяна, създадена чрез стабилизиране на въздух или друг газ в течност с помощта на специализирана техника, обикновено със сифони и сгъстители. Но зад простото обяснение се крие впечатляваща трансформация – от обикновен продукт до лека и въздушна текстура, която променя представата за вкус и усещане в устата.

„Евгени прави страхотни десерти, от тях качих 4 кг по време на „Хелс Китчън“, които не мога да сваля. Каня всички читатели на „Телеграф“ да опитат и те, както и да чуят изпълненията му на пиано, а имаме планове след това да покажем това шоу във Варна, Бургас и родния му Пловдив“, добави Кирил.