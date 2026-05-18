Майчин ужас: Гала още трепери дали дъщеря ѝ е вън от опасност след операцията

Гала още трепери за дъщеря си, макар че мина немалко време от операцията ѝ в Германия по отстраняване на злокачествено образувание в десния ѝ бъбрек. Водещата на предаването „На кафе“ по Нова ТВ се тревожи, защото Мари не може да си прави профилактични прегледи на всеки три месеца, докато е бременна. А тя вече е в осмия месец с втората си дъщеря. Така че Гала ще се успокои чак когато Мари роди и новите изследвания покажат, че болестта я няма.

„Вярваме, че всичко ще е наред!“, споделяла е Гала. Дъщеря ѝ пък е изтъквала, че не само вярват. Мари се доверявала на преценката на невероятните нейни лекари. Допитала се до тях преди да забременее с второто си дете. И те я уверили, че от медицинска гледна точка няма причина да отлага сбъдването на тази мечта. „Те правят много за това да следят ситуацията“, казвала е още младата майка, изтъквайки благодарността си.

Мари претърпя животоспасяващата интервенция в Германия почти месец след като стана майка през 2024 г. Тя роди момиченце, което с таткото Константин – син на Джуджи Маринова – кръстиха Лора. Тъкмо раждането ѝ постави началото на невероятно стечение на обстоятелствата, което доведе до ранното откриване на опасно заболяване при Мари. Образуванието в десния ѝ бъбрек беше открито случайно при изследване с ядрено-магнитен резонанс, насрочен заради травма на две ребра. Мари я получила незнайно как по време на раждането на дъщеря си чрез секцио. Скоро след откриването на стряскащото изпитание станало ясно, че 28-годишната тогава майка трябва да се оперира спешно. Така, само три седмици след като роди дъщеря си, Мари замина с вуйчо си и баща си в Германия, където претърпя интервенция в изтъкната клиника.

В нито един момент Мари не паднала духом. Не се разплакала дори когато изследванията на отстраненото при интервенцията образувание потвърдили, че е злокачествено.

Разстроила се само на летището малко преди да се качи в самолета за Германия, защото трябвало да се раздели с новородената си дъщеря. Страхът дали Лора ще има майка дошъл на по-късен етап. Първо бил гневът, че всичко това се случва, че трябва да замине и не може да бъде с детето си. Операцията се състоя преди Коледа на 2024 г. След нея на всеки три месеца в продължение на пет години Мари трябва стриктно да ходи на изследвания и прегледи. Лекарските препоръки за профилактика включвали и преглед със скенер. В последните месеци Мари го пропуска, защото е бременна с второто си дете. Въпреки това тя е спокойна и има пълно доверие на лекарите, които следят здравето ѝ. Майка ѝ Гала обаче има безсънни нощи, признавала е самата тя. Водещата се опитвала да гони лошите мисли, но не било никак лесно. Успявала най-вече покрай внучката си Лора и вълнението от наближаващото раждане на сестричката ѝ.

Гала не била готова да говори за страховете си като майка. За нея било твърде рано всички да разберат за изпитанието, през което семейството ѝ преминава. Така че водещата не била съвсем съгласна, когато Мари изявила желание да разкаже за случващото се. И все пак Гала се възхищавала на смелостта и откритостта на дъщеря си, която винаги е била откровена с публиката.

„Това ме накара още повече да се гордея с нея, защото човек не избира в живота битките, които да води. Понякога идват битки, за които въобще не си подготвен. Както тя най-вероятно в онзи момент беше подготвена само за майчинството, за най-хубавите моменти“, казвала е Гала. И изведнъж, допълвала е тя, дъщеря ѝ се сблъскала със страшната диагноза. Мари отказала да я приеме като история на болестта. Приела, че това е част от живота – страница, която ще прелисти и ще продължи напред. Младата майка предала и на близките си увереността, че могат да приемат изпитанието и по този начин.

„И разбира се, най-много ни помогна Лора“, казвала е Гала. В този труден период тя успя да задържи позитивизма си, който зрителите на предаването ѝ „На кафе“ познават добре. Водещата прояви железен професионализъм и не слезе от екран дори в първите страшни дни на шок и неизвестност, когато само в семейството ѝ се знаеше каква битка се задава. Гала продължи да води предаването си и след като с дъщеря ѝ разказаха за откриването на образуванието, диагнозата и претърпяната операция.

„Безусловно и безкрайно много обичам и Мари, и Лора“, казвала е Гала. Тя смята, че с внуците си родителите получават шанс да се реабилитират и да поправят грешките си. Така че водещата смята да прави с Лора всичко, което е пропуснала с Мари заради заетостта си. Ще я води навсякъде, ще ѝ готви често и няма да ѝ се кара за нищо.

„Мари ме научи на търпение. Научи ме как се минава през страшни периоди в живота – с достойнство, без въобще да се предаваш“, споделяла е Гала. И още – че Мари, която е основател на комплекс със студиа за снимки, ѝ давала пример дори като майка. Двете са благодарни за всичко, което имат, а и за голямото си чудо Лора, както и за другото, което е напът. Гала и Мари все пак са убедени, че трябва да имаш сетива и за малките чудеса в ежедневието, пише "Минаха години".