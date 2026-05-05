Ергенка се сгоди ден след като напусна шоуто (Снимки)

Само ден след като напусна имението на любовта с усмивка и без роза, Симона Пантова успя да направи това, което не й се случи в риалитито - да намери любовта. И то не къде да е, а на екзотичния фон в Шри Ланка.

След разочарованието от отношенията си с ергена Стоян Димов младата журналистка от Стара Загора пое на обиколка из островната държава - преживяване, организирано от Слави Туджаров, добре познат на зрителите от "Игри на волята" сезон 3. Той е част от екипа на "Ергенът" и се грижи за отпадналите участнички, като ги развежда из най-красивите кътчета на Шри Ланка. По време на обиколките Туджаров заснема кратки видеа с момичетата, които публикува в социалните мрежи.

Именно от последния му влог, сред тропическа екзотика, усмивки и споделени моменти, се случва нещо, което буквално взриви интернет. В последния клип на Слави двамата със Симона не просто се забавляват - те обявяват годеж.

Симона и Слави шокираха феновете

Кадрите показват как Симона и Туджаров обикалят магазини за бижута, разглеждат пръстени, а в един момент тя избира "своя". Още по-изненадващо - ергенката пада на колене и отправя предложението, което влогърът приема с усмивка.

Ситуацията става още по-интересна, когато Симона кани за кум техния общ приятел Неделчо Богданов - също познат от "Игри на волята" и близък до Туджаров, с когото водят подкаст.

"Слави е страхотен, много добър и умен човек. Пътувал е доста и знае как да се държи с една жена. Определено направи последните дни от престоя ми в Шри Ланка страхотни. Това с годежа стана на шега. Дори аз бях тази, която падна на колене, а той пък взе, че прие!", разказва пред "България Днес" Симона.

Въпреки кадрите и думите й около случилото се продължава да витае сериозна доза мистерия. Ергенката нито категорично потвърди, нито отрече дали годежът с влогъра е реален.

Ергенката напусна имението на любовта с усмивка

"Пожелавам на всеки един човек като Туджаров в живота му. Неделчо сме го поканили за кум, така че няма избор - трябва да приеме", споделя красавицата.

Феновете обаче остават разделени - докато едни вече честитят на младата двойка, други се питат дали всичко това не е просто шега за пред камера.

Красавицата взе решение да откаже роза и да си тръгне по свой избор

По време на участието си в любовното риалити Симона бързо се открои като една от фаворитките на Стоян, но въпреки силния старт отношенията им не намериха своя естествен завършек. В търсене на шанс за истински чувства тя насочи вниманието си към Кристиян Генчев, но и там не успя да открие желаната близост.

Кулминацията дойде на последната церемония, когато именно 25-годишната девойка взе решението да откаже роза и да си тръгне по свой избор - с усмивка, достойнство и благодарност за преживяното в Шри Ланка.