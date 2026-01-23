Естрадата срещу чалгата! Шик отвратени от филма с Коцето и Лиана

Не мъж, както се пее в хита на Преслава, а нов скандал в музикалната гилдия се задава на хоризонта, пише "България Днес". В него са замесени попфолк звездата Константин, братовчедка му - певицата Лиана, и естрадните корифеи от дует "Шик" Краси и Виолета Гюлмезови. Причина за бурята, която се надига броени дни преди премиерата на филма "Майната ти, любов" с главни герои Коцето и Лиана, е шокиращото признание на Гюлмезов, направено единствено пред вестника.

"Не исках да участвам в този филм!", категоричен бе пред "България Днес" именитият изпълнител, композитор, музикант и аранжор.

Нели Рангелова не била информирана, че заглавието на лентата е променено

По думите на Краси Гюлмезов според първоначалния замисъл това трябвало да бъде филм за него и съпругата му Вили.

"Лентата беше озаглавена "Просто те обичам". Снимките започнаха преди няколко години. После обаче се включиха фолкпевци и всичко се промени", не скрива възмущението си един от хитмейкърите в българската популярна музика.

Красимир Гюлмезов пита риторично: "Само сравнението между логото на лентата в оригиналния й вариант - "Просто те обичам", и на сегашния филм - "Майната ти, любов", дава отговор защо нито аз, нито съпругата ми сме имали желание да участваме в него, въпреки че са запазили кадрите с нас и нашата колежка Нели Рангелова", добавя авторът на хита "Лятна жълта рокля".

За феновете на романтичната музика песента "Аз просто те обичам" на дует "Шик" е еталон за идеалната любов - чиста, искрена, красива. Самата Вили Гюлмезова разказва, че "ни харесва да пеем за обич, за любов, за хубавите неща". Творческата и житейска половинка на Краси Гюлмезов обаче доверява с осезаема резигнация, че "напоследък позагубихме тези стремежи, всичко стана много меркантилно, комерсиално".

Коцето и братовчедка му Лиана игарят лудо влюбени във филма

Но певицата изобщо не е загубила поводите за радост, защото и в музикалните среди, и широката публика продължават да ги смятат и определят, твърди тя, "за един лиричен, романтичен дует и защо не? Харесва ми. Какво по-хубаво от това да кажеш "Обичам те, харесвам те, бъди с мен!", убедена е Гюлмезова, като не пропуска да напомни, че "на песента "Аз просто те обичам", е виждала сълзи на вълнение в очите на хората".

Това дава увереност и на нея, и на съпруга й, че "трябва да следват тази линия". "Знаем, че по сватби пускат много нашите песни в чест на влюбените, и това много ни радва - че хората на най-хубавия си празник избират нас", доверява още изпълнителката..

От споделеното от Красимир Гюлмезов може да се направи изводът, че той отрича попфолка. Това ще е прибързано и, оказва се, невярно съждение. Оборва го самият певец и композитор.

"Аз имам претенциите да съм като хамелеон в нашата професия. Казваш ми: "Искам такъв тип песен", аз сядам и я правя. Мога да работя във всякакви стилове. Във всеки стил има добри професионалисти и хора, които са се хванали само заради стила, но те не правят нищо хубаво, нищо, което остава във времето", уточнява Гюлмезов.

Надосян твърди, че няма представа за уговорките между режисьора и Краси Гюлмезов

За разлика от него половинката му е категорична по отношение на попфолка.

"Аз съм много "по-стерилна". Чуя ли попфолк, прескачам канала. Краси го слуша професионално, като музикант, но при мен не е така. Дори не мога да го призная, защото ме дразни самият им начин на пеене. Толкова еднотипни са извивките им, вибратото им. Защо трябва да се натоварвам и да си тровя живота с това? Има много прекрасна музика в света", откровена е Виолета Гюлмезова.

"На мен не ми беше обяснен точно замисълът на филма", каза и естрадната ветеранка Нели Рангелова. "В него трябваше да се появя и да изпея песен на Краси. Никой тогава не ни е обяснил нищо конкретно или поне аз не съм била наясно. Снимките започнаха преди доста години, ако не се лъжа, през 2016-а. Едва сега разбирам, че филмът излиза скоро на екран и с това име. Дори не са ме поканили на премиерата", коментира за вестника Рангелова.

"България Днес" се свърза и с композитора на саундтрака към "Майната ти, любов" - Артур Надосян. Маестрото каза, че е отдавнашен приятел с режисьора на лентата Исидор Карадимов.

"Във филма има не само песни на Красимир Гюлмезов. Има и една моя песен, изпълнена от певицата Сандра, която аз продуцирам. По време на сюжета, когато не върви песен, също има музикален фон. И по покана на Исидор аз написах музиката и за този фон. Нямам обаче представа какви уговорки са имали с Красимир Гюлмезов", коментира Надосян.

Режисьорът Исидор Карадимов: Да не се е пообъркал?!

"Гюлмезов сигурно се е пообъркал. Защото филмът е в две времеви линии. Ретроспективната основа е изцяло с негови песни. Филмът е направен с големите, най-обичаните песни на "Шик". А вече във втората сюжетна линия действието се развива в наши дни", обясни за "България Днес" режисьорът на "Майната ти, любов" Исидор Карадимов.

Той обаче призна, че лентата наистина е трябвало да се казва "Просто те обичам".

"Но в един момент действието тръгва в друга посока. И реших, чисто режисьорски, че заглавието "Майната ти, любов" е по-подходящо, тъй като героинята в крайна сметка казва "майната ти" на любовта и се научава какво е да се обича от едно дете", разказа за "България Днес" Карадимов.

Исидор Карадимов призна, че лентата е трябвало да се казва "Просто те обичам"

Режисьорът разкрива още, че е избрал фолкпевицата Лиана и попфолк звездата Коцето, които са братовчеди, да играят любовници в лентата заради провокацията.

"Между тях обаче няма любовни сцени. Те се срещат вече помъдрели и преосмислили отношението си към любовта", подчертава Карадимов. Той хвърли и бомбата, че ролята на законната съпруга на Коцето във филма се изпълнява от сестрата на Лиана - моделката Зорница Петкова.

Пуританите меломани - за щастие на Коцето и Лиана, такива не се въдят във фолка, вече изригнаха срещу решението братовчеди да играят лудо влюбени в "Майната ти, любов". И въпреки че става въпрос за "мента на лента", роднинството между попфолк светилото и певицата Лиана предизвиква у тях културен шок.

Във филма Лиана се вживява в образа на Изабела, задоволена във всяко отношение минус едно - романтичната любов "като на кино". И логично се забърква в любовен триъгълник с Коцето (Стефан) - женен бизнесмен с харизма, и Алек /Петър Петров/, уличен музикант. От продукцията уверяват, че "страстта между Изабела и Стефан е толкова нажежена, че може да се усети от екрана".