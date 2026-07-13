Ето го апартамента, за който Симона Загорова се изръси 300 бона (ФОТО) https://hotarena.net/laifstail/eto-go-apartamenta-za-koyto-simona-zagorova-se-izrasi-300-bona-foto HotArena.net

Симона Загорова най-после показа първи кадри от новия си дом. Дъщерята на Глория се похвали в социалните мрежи, че вече е получила ключовете за жилището, което според запознати й е струвало поне 300 000 евро, пише Intrigi.bg.

„Когато една мечта стане реалност“, написа певицата към снимка, на която държи ключа от чисто новия апартамент.

От кадрите се вижда, че жилището все още е на етап „шпакловка и замазка“, но впечатление правят огромните френски прозорци, високите тавани и модерната нова кооперация, в която се намира имотът. Апартаментът е разположен на среден етаж и предлага просторни и светли помещения.

Макар Симона да пази в тайна точната локация, по всичко личи, че става дума за жилище в един от по-престижните нови комплекси. Подобни апартаменти трудно падат под 300 000 евро, а според близки до изпълнителката покупката е финансирана с ипотечен кредит.

Работата по новия дом вече е започнала. Преди дни певицата показа и среща с интериорен дизайнер, който ще изготви цялостен проект за обзавеждането. След приключването на довършителните дейности ще бъдат поръчани мебели по индивидуален дизайн, специално за жилището.

Това означава, че Симона няма да се нанесе скоро. По предварителни сметки ще са необходими поне още няколко месеца, докато апартаментът придобие завършен вид.

Новият дом ще събере под един покрив Симона, половинката й и 5-годишната й дъщеря Галина. А ако съдим по мащаба на начинанието, ремонтът вероятно ще излезе почти толкова солен, колкото и самото жилище.