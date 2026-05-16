Само 2 минути сън?! Ейса Гонсалес с крайна жертва заради любовта си към Григор

Готова съм да спя по 2 минути на нощ заради него казва мексиканката

Мексиканката Ейса Гонсалес е благодарна на съдбата, че я е срещнала с Григор Димитров, който днес има рожден ден. Двамата са заедно от миналата година и са по-влюбени от всякога. Актрисата за пореден път засвидетелства любовта си към Григор по време на премиерата на филма I Love Boosters, състояла се в сряда вечер в Лос Анджелис.

По време на събитието Гонсалес даде кратко интервю за списание "Пийпъл", в което говори за връзката си с българската тенис звезда.

"Григор е много трудолюбив човек, но това, с което ме плени най-много, беше неговата душевност - казва Ейса. - Той е чудесен човек и съм благодарна на съдбата, че ни срещна. Винаги ще го подкрепям и ще бъда до него. Ако това означава да спя по 2 минути на нощ - няма значение, готова съм."

През следващата седмица мексиканката ще лети за Париж, за да подкрепи Димитров по време на "Ролан Гарос". Заради сериозния спад в ранглистата той ще трябва да започне от квалификациите.

Ейса представи новия си филм в Ел Ей

"Сега съм спортна половинка и Григор постоянно се шегува с мен за това. Постоянно му казвам да не ме нарича по този начин, но като се замисля, предполагам, че наистина съм такава - сподели с усмивка звездата от "Бързи и яростни". - Щастлива съм, че имам възможността да споделя успехите на Григор. Много се гордея с него и винаги ще го подкрепям независимо от всичко. Следващата седмица ще пътувам до Париж и съм много развълнувана. Турнирите на клей много ми харесват. Това е любимата ми част от тенис сезона. Очаквам с нетърпение и "Уимбълдън" и се надявам да имам възможност да бъда там."