Фънки с тежка прогноза: Ще прецакат Дара за "Евровизия"! Никой не брои за нищо България и със сигурност няма да ни пуснат напред, убеден е музикантът

"Нямаме никакъв шанс за победа на "Евровизия"! Въпреки че Дара се представи добре и успяхме да се класираме напред, отново ще ни порежат!"

Такава тежка прогноза направи пред "България Днес" музикалният спец и шоумен Фънки за предстоящия финал на песенния конкурс. Според него никой не брои за нищо страната ни и затова ще бъдем прецакани въпреки доброто представяне на певицата. Рокаджията се оказва голям неин фен и дори признава, че ако зависи от него - със сигурност ще я дари с приз.

"Като я видя, губя ума и дума - забравям, че пее дори. Готов съм да я класирам на първа позиция", категоричен е журиращият в "Капките", който, освен че си пада по фолкзвездата Глория, явно се заглежда и по по-младата й колежка.

Противно на първоначалния хейт Дара направо взриви публиката със своята луда "Бангаранга". В четвъртък красавицата откри втория полуфинал на събитието в австрийската арена Wiener Stadthalle, където излезе, облечена в дръзка розово-черна визия. Със самочувствие, прилягащо на световна звезда, варненката дори не се задъха, изпълнявайки изключително енергична хореография в пърформанса си на живо.

Множество въртящи се камери, насочваха обективи към певицата и танцьорите, които се мятаха заедно - в абослютен синхрон. Особено впечатление направиха шантавите гримаси по лицето на хубавицата, доказващи, че освен с глас е надарена и с артистични умения. Спектакълът бе подкрепен и със специални ефекти, които успяха да впечатлят международната публика.

Съвсем нормално представянето на нашенката предизвика фурор и шумни овации, достигащи до цели 107 децибела! Това е почти колкото човек да стои на рок концерт или до... излитащ хеликоптер. По този начин Дара "изстреля" родината към големия финал, нареждайки я сред държави като Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Австрия, Франция, Великобритания, Кипър, Албания, Дания и Чехия. Още един повод за гордост стана и фактът, че България бе съобщена първа сред финалистите.

"Не мога да повярвам! Обичам да съм на сцената и обичам чувството, което изпитах по време на изпълнението", сподели пред чуждата преса минути след като разбра, че продължава по пътя за победата, нашето момиче.

Шоуто на Дара обаче не получи единствено любов и аплодисменти. Много хора скочиха в обвинения към нея, заклеймявайки представянето й като "сатанинско". Темата започна арх. Пламен Мирянов, заявявайки: "Манипулираната и духовно объркана млада певица ще пее от сцената на "Евровизия", че тя е "ангел и демон, психарка и хаос" чрез лозунг от джамайските езически племена и по този начин ще представя културата на моя народ пред света?! Това е дъното на обезродяването и опит за поредното обезличаване на нашата християнска православна идентичност!", сподели той, а впоследствие изтри поста си.

По-късно за темата се захванаха множество "експерти", "патриоти" и дори - свещеници. Сред недоволните се нареди и лорд Евгени Минчев, който нарече "Бангаранга" "миш-маш от ноти и срички".

Варненката отговори на нападките по нестандартен начин - със снимка от дневничето си, в което се четат, изписани лично от нея думите: "Благодаря на Господ за подкрепата".

Неотдавна певицата бе на косъм да се откаже от участието си в конкурса заради големия хейт, с който я заляха, след като спечели националната селекция. За щастие, чаровницата бързо успя да се събере, а любовта на хората не закъсня.

Повечето родни знаменитости застанаха зад гърба на Дара и открито я надъхваха за победата.

"Смело напред, талантлива Разкошотия! Обичам те! Респект към всички българи, които гласувахте тази вечер", написа с радост Илиана Раева в официалния си фейсбук профил.

Легендарният Христо Стоичков, който е личен приятел с Дарина Йотова, както е истинското име на изпълнителката, също отправи поздрав към нея заедно с внучка си Миа. Дара бе сред специалните гости на юбилея на Камата през февруари. Тогава тя изпя прочувствена песен по време на първия танц на Ицо с жена му.

Родната гордост подкрепиха също първият участник в "Евровизия" - Орлин Павлов, който заедно с група "Каффе" ни представи през 2005 г. Към него се присъединиха още Ники Кънчев, Зуека, Галена, Боби Ваклинов, Азис, Тони Димитрова, Софи Маринова, Лили Иванова, Анита Мейзер, Гергана Стоянова, Симона Загорова, Атанас Колев, Деси Слава, Евгения Джаферович, Владо Зомбори и много други.

Позитивна енергия изпратиха и отпадналите й конкурентки от селекцията в България - Михаела Филева, Дара Екимова, Прея и Мона, която отиде специално във Виена, за да проследи концертите. Направи впечатление, че Михаела Маринова не поздрави Йотова, а вместо това качи новата си песен "Медал" в същата нощ.

Сред зрителите на живо бяха още Мира Добрева, Кристиан Костов, който през 2017 г. докара страната ни до второто място в надпреварата, продуцентката на Дара - Саня Армутлиева и др.

Големият финал на "Евровизия" ще бъде излъчен давечеря, 16 май от 22:00 часа в ефира на БНТ.