Голата Сузанита от Халкидики: Още съм тук - с разбито сърце (СНИМКИ)

Провокативната попфолк фурия Сузанита реши да почерпи всичките си последователи с разголени кадри.

Дъщерята на Орхан Мурад отказва да се раздели с гръцките плажове, но изглежда, че не всички одобряват поведението, което демонстрира.

Огън

По всичко личи, че Сузи прекарва повече от добре лятото си – плажове, джетове, шампанско и много, много снимки. Последната ѝ публикация обаче буквално счупи мрежата, събирайки хиляди лайкове и стотици коментари. На нея тя демонстрира лукс, лежейки върху кърпа на известната дизайнерска марка „Шанел“, оставяйки много малко на въображението. Носи черен бански, но горната му част липсва. Хвалебствени коментари заваляха в нейна посока, но все пак не всички са съгласни с кадрите ѝ, като до момента най-харесваният е: „Ееее, ИМАШ ДЕТЕ“. Все пак младата звезда отделя от времето си да отговори на всички, било то и само с едно емоджи – „огън“.

Демон

Въпреки че е лесно да се завиди за почивката на Сузанита, изглежда, че все пак тя преминава през вътрешна битка. В друга публикация младата певица написа следното, надигайки чаша вино: „Наздраве за демоните, които ни научиха какво е болка. За нощите, в които не можехме да избягаме от собствените си мисли. За раните, които никой не вижда. И за силата да се усмихваме, въпреки че отвътре сме били на парчета. Няма демон по-силен от човек, който е оцелял след себе си. Наздраве за всички демони, които драскаха по сърцата ни, мислейки си, че ще ги пречупят. За страховете, които ни дърпаха надолу. Още съм тук. С разбито сърце, уморена душа и чаша в ръка. Но още съм тук. И тази чаша е за всички, които още водят войната в тишина“.