Христо Пъдев се качи на бъчва и взриви купона на сватбата си (ВИДЕО)

Актьорът Христо Пъдев се реши да мине под венчило на 41 години. На 27 юни той се врече във вечна вярност на любимата си Цветина Петрова, с която са заедно от осем години. Имат две деца – Петър и Яна.

Младоженците първо сключиха църковен брак в храм „Света София“, а след това сватбеното тържество се пренесе край езерото Панчарево. А там семейство Пъдеви се развихри подобаващо. Христо дори показа виртуозните си умения в народните танци и това не е изненада за хората, които го познават добре. Той е играл в ансамбъл цели 17 години, като е започнал едва на шест.

Закономерно тържеството нямаше как да мине без танцьорите, с които е делил една сцена. В един момент Пъдев дори се качи с любимата си Цвети върху бъчва, където не спря да танцува.

На сватбеното градинско парти, на което бяха поканени много гости, изненадите валяха една след друга. Със задачата да ожени младоженците се нагърби един от най-добрите приятели на Христо и Цвети – Владо Зомбори. Той изпълни ролята на граждански ритуалчик. Така успя да върне жеста на Пъдев и любимата му, които пък бяха кумове на сватбата на Зомбори, който сключи брак с Весела Бабинова през май.

В разгара на тържеството в програмата се изяви колежката на младоженеца от предаването „Кой да знае“ – Милица Гладнишка. Въпреки че в ТВ играта двамата се конкурират като капитани на двата отбора, извън ефир са приятели. Милица не пропусна възможността да поздрави младото семейство, като пя пред всички присъстващи, пише "Филтър".

На сватбата имаше и много специален гост – преподавателят на Христо Пъдев, проф. Атанас Атанасов, който уважи тържеството заедно със съпругата си Десислава Стойчева.

На купона се забавляваха още водещият на „Кой да знае“ Александър Кадиев и бременната му жена Ивелина Чоева, Боряна Братоева с гаджето си Николаос Цитиридис, Луиза Григорова, Дария Симеонова, Филип Буков, Стоян Дойчев и Павел Иванов.

Партито бе обилно полято с банска ракия от родния край на Христо Пъдев, а танците продължиха до малките часове на нощта.