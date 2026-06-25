Истината лъсна! Въпреки „Левски“, Мария Бакалова не гледа мачовете от Световното

„Не гледам футбол и не следя Световното първенство.“ Това сподели пред „България Днес“ Мария Бакалова.

Въпреки че САЩ е сред домакините на Мондиал 2026, а именно там българската актриса направи големия си пробив в световното кино, футболът не попада сред нейните интереси.

Признанието е любопитно, тъй като на 24 май първата българка, номинирана за „Оскар“, публикува снимка с фланелка на „Левски“. Освен Деня на светите братя Кирил и Методий тогава „сините“ отбелязаха и 112 години от създаването на клуба. По този повод Бакалова поздрави отбора, като показа с пръсти буквата Л - един от символите на левскарската общност.

Това далеч не е първият подобен жест от нейна страна. Още през декември миналата година тя позира по същия начин за снимка с комуникационния директор на „Левски“ Климент Йончев.

Липсата на интерес към футбола обаче не означава, че Мария Бакалова стои далеч от спорта. Наскоро актрисата посети тенис турнир от веригата ATP „Чалънджър“ в Пловдив, където се срещна с някои от най-перспективните български играчи. Сред тях беше финалистът от юношеския „Уимбълдън“ Александър Василев, който благодари публично за подкрепата. Бакалова се снима и с младата надежда Димитър Кисимов, който публикува кадъра с краткия коментар: „С най-добрата“.

Освен с участията си в международни продукции напоследък името на актрисата все по-често се споменава и във връзка с „Евровизия“. Според слуховете тя е сред основните фаворити да бъде водеща на конкурса догодина в България. За неин евентуален партньор се сочи актьорът Юлиан Костов. Засега обаче Мария Бакалова остава далеч от футболните страсти и предпочита да насочва вниманието си към киното, тениса и новите професионални предизвикателства.