Тодор Батков омъжи дъщеря си! Стоичков пя на сватбата! (СНИМКИ САМО ТУК)

Тодор Батков вдигна сватба на дъщеря си! Певицата Калина Баткова, позната на музикалната сцена като K.Lina, официално стана госпожа Русева, след като се врече във вярност на режисьора Румен Русев, пише Intrigi.bg.

Сред специалните гости на младото семейство се оказаха Христо Стоичков и братя Аргирови. Камата не се задоволи само с присъствието си, а грабна микрофона и заедно с легендарния дует изпя „Любов поне“. Така най-голямата легенда на ЦСКА се превърна в една от атракциите на сватбата на дъщерята на бившия собственик на „Левски“ – футболна закачка, която едва ли е останала незабелязана от гостите.

След музикалното изпълнение Стоичков отправи и лично послание към младоженците:

„Обичайте се, уважавайте се, ценете се – това е най-важното!“

Присъствието на братя Аргирови съвсем не е случайно. Калина вече има няколко общи музикални проекта с Благовест и Светослав. Тримата представиха модерни версии на емблематичните им хитове „Гот е!“ и „Замирисва на море“, така че отношенията им отдавна са надхвърлили рамките на обикновено сценично познанство.

Младоженците също са свързани не само от любовта, но и от работата. Румен стои зад режисурата на редица видеоклипове на K.Lina, а двамата превръщат общите си преживявания в музикални сюжети. Още през 2022 г. певицата разказа, че песента ѝ „Nowhere“ е вдъхновена от любовта и от щастието да пътува до всяка точка на света, стига Румен да бъде до нея.

Русев прекарва голяма част от юношеските си години в Англия и започва професионалния си път като режисьор на реклами в Лондон. По-късно учи кино, телевизия и дигитални медии в Калифорнийския университет в Лос Анджелис. През 2020 г. се установява отново в България и работи по различни продукции, включително съвместно с режисьора Кирил Киров-Кико.

Калина също избира творческия път вместо професията на прочутия си баща. След гимназията заминава да учи бизнес в Англия, но паралелно записва и музика – занимание, към което проявява интерес още от детските си години. През последните години тя последователно гради собствено име като K.Lina, без да разчита единствено на фамилията Батков.

Любовта между Калина и Румен вече отдавна е част и от общата им работа, но този път двамата застанаха не зад камерата, а пред нея – като младоженци. А Стоичков и братя Аргирови се погрижиха първите минути от семейния им живот да започнат с музика, аплодисменти и незабравимо пожелание.