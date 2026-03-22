Изневяра ли съсипа връзката на Везенков с гръцката секс бомба?

Баскетболната ни звезда Александър Везенков тихомълком скъса със секс символа на водната топка в Гърция - Никол Елефтериуаду след 4 години връзка. Раздялата им дойде като гръм от ясно небе, тъй като звездната двойка минаваше като пример за образцова любов, без публични реклами и скандали.

Романсът им приключи така, както и започна – без шум и гръмки писания. Според клюкарски издания в Гърция разривът в отношенията им е започнал още в края на миналата година, но двамата са го запазили в тайна цели три месеца. Потвърждение за него обаче се вижда от социалните мрежи, където всичките им общи снимки изчезнаха.

Гръцките хроникьори развиват различни версии за разлъката. Първите подозрения са за изневяра. Кой от двамата обаче е сгазил лука, не се разкрива заради потайната им връзка. Според друга версия, двамата се разминали в житейските си приоритети, което довело неизбежен край на романса им. Твърди се, че 30-годишният Везенков напъвал любимата си за наследник, но Николчето отказвала, тъй като ѝ било рано да дундурка бебе. Макар 27-годишната състезателка по водна топка да приключи спортната си кариерата си след края на олимпиадата Париж’2024, все още нямала намерение да сменя памперси в близко бъдеще, съмняват се изданията отвъд Кулата. Според тях българският баскетболист се е надявал на сватба с любимата, след като през 2024 г. заряза кариера за милиони в НБА и се върна в Гърция именно заради нея. Двамата с Везенков разкриха връзката си чак в началото на 2023 г., когато се появиха заедно на сватбата на неговия съотборник в „Олимпиакос” Костас Слукас.

206-сантиметровият баскетболист и с над 30 см по-ниската Никол неведнъж заявяваха, че се обичат много, но по всичко личи различията за бъдещето им са убили тръпката помежду им.