Къде живеят БГ звездите: Коцето с дворец, Лозанова с имение, Миро с дом за над 2 млн. евро

За много български знаменитости успехът не се измерва само с хитове, награди и популярност. След години на сцена, телевизионни участия и напрегнат график все повече родни звезди избират да инвестират в най-личното си пространство – своя дом.

От модерни къщи с басейни и просторни дворове до уютни места сред природата – домовете на известните българи разказват различни истории. Някои търсят лукс и впечатляваща архитектура, други – тишина.

Градина

Сред най-актуалните звездни премествания през последните години е новият дом на Любо Киров. Певецът, който е сред най-успешните български изпълнители, избра по-просторно място за живот, далеч от динамиката на стандартния градски апартамент. Новата му къща е проект, в който артистът влага собствен вкус и виждане за уют. Домът съчетава модерна архитектура, зеленина и пространства за почивка. Сред акцентите е дворът, който превръща имота в място за срещи с близки приятели и моменти извън сцената. За Любо Киров домът е повече от красива сграда – той е начин да намери баланс между натоварения музикален живот и личното време. След години, изпълнени с концерти и професионални ангажименти, певецът избира спокойствието и уединението като част от нов етап в живота си.

Басейн

Фолк певицата Анелия е сред звездите, които през годините неведнъж са показвали части от своя дом. Къщата ѝ впечатлява с модерен стил, простор и внимание към детайла. Сред най-впечатляващите елементи е зоната за отдих, която включва открито пространство, подходящо за почивка през топлите месеци. Домът има няколко спални, басейн и двор с размерите на стадион. Съчетава функционалност и лукс, но запазва усещането за уют. За певицата къщата е място, където може да се откъсне от сцената и да прекарва време със семейството си. След години под светлините на прожекторите, личното пространство се превръща в нейното убежище.

Двор

Певицата Деси Слава се премести в Пловдив и е заменила апартамента с къща. Синът ѝ е записан в ново училище и семейството вече се е устроило в града под тепетата. Припомняме, че певицата разкри решението си да се завърне да живее в Пловдив по време на големия си концерт на Античния театър, който бе част от турнето ѝ под наслов „България в душата ми“. Тя лесно взема и решението да се премести в Пловдив, защото търси спокойствие. В града под тепетата Деси е живяла 10 години, след което се мести в столицата, но сега пътят е обратен. „Много е странно, все още премествам багажи. От години копнея за едно по-голямо спокойствие – къщичка, двор с цветя и далеч от големия градски шум“, разказва за вече сбъднатата си мечта певицата.

Дворец

Константин е сред изпълнителите, които винаги са демонстрирали любов към красивия начин на живот. Певецът от години живее в просторен дом в София, който се превърна в една от най-коментираните звездни къщи. Домът му е известен с модерните удобства, зоните за релакс и специалните пространства за забавление. Самият изпълнител често показва кадри от ежедневието си, в което семейството и приятелите заемат важно място. Освен градския си дом, Константин е свързван и с лятна резиденция край морето, където през топлите месеци предпочита по-спокоен ритъм. За него домът е място не само за почивка, но и за събирания с най-близките хора.

Лукс

Галена и семейството ѝ са сред звездите, които впечатляват с мащабни инвестиции в недвижими имоти. Домът им във Велико Търново от години е сред най-обсъжданите звездни къщи. Проектът е свързан с много пространство, модерна архитектура и впечатляващи гледки. Къщата е пример за това как една знаменитост може да създаде не просто жилище, а семейна среда за години напред. Разполага с над 11 спални и е на площ от над 1900 дка. Разбира се, има спа, фитнес и огромен басейн за отмора. Освен основния си дом, певицата е показвала и любов към морето, като семейството ѝ притежава имот край Черноморието. Къщата на певицата се намира в района на Мерноморец, на брега на морето. Така Галена съчетава два различни свята – спокойствието на големия семеен дом и летните дни край морето.

Злато

Азис е сред артистите, при които личният стил винаги е бил част от образа му. Не само сценичните му изяви, но и пространствата, в които живее, носят характерната му индивидуалност. Певецът е показвал части от своя дом, който съчетава модерни решения, артистични акценти и усещане за комфорт. Интериорът е отражение на неговата екстравагантност – комбинация от елегантност, мрамор, златни елементи, различни стилове и внимание към детайла. За Азис домът не е просто място за почивка, а пространство, в което може да бъде себе си, да прекарва време с близките си и да намира вдъхновение за нови музикални проекти. След десетилетия на върха на българската сцена, певецът е сред малкото артисти, които успяват да превърнат личния си свят в част от своята запазена марка.

Планина

Веселин Маринов е сред популярните личности, които винаги са демонстрирали любов към природата и по-спокойния начин на живот. Певецът избира място край Разлог, където съчетава комфорта на модерен дом с близостта до планината. Районът е известен с красивите си гледки, чистия въздух и усещането за уединение. За изпълнителя, който има зад гърба си десетки години музикална кариера, този тип среда е възможност да избяга от динамиката на сцената и да се наслади на по-тихи моменти. Домът му е символ на различен ритъм – далеч от шума, но близо до природата, която той цени.

Вода

Сред най-разпознаваемите звездни домове е този на Гала край язовир Искър. Телевизионната водеща от години показва, че предпочита спокойствието, зеленината и близостта до природата. Къщата се превърна в символ на по-бавния и хармоничен начин на живот. Вместо шумния градски ритъм, Гала избира сутрини с гледка към природата, повече пространство и възможност за истинска почивка.

Домът ѝ е място, което съчетава уют и елегантност. Там тя прекарва време със семейството си и често намира вдъхновение далеч от телевизионното студио. Историята на Гала показва тенденция, която се забелязва и при други известни личности – след години в центъра на събитията много звезди започват да търсят не показността, а спокойствието.

Мечта

Миро е сред артистите, които не крият, че домът е важна част от личния им баланс. Певецът дълго време работи по създаването на своето място за живот, което да отговаря на неговия стил и представи за уют. Новият му дом е проект, който съчетава модерна архитектура, пространство и близост до природата. За изпълнителя това е повече от инвестиция, макар и според запознати цената на дома му да е над 2 милиона евро – това е място, в което да се чувства спокоен след натоварените периоди с концерти и професионални ангажименти. Миро е сред звездите, които показват, че успехът не е само в лукса, а и в създаването на среда, която носи лично удовлетворение. Къщата е в полите на Витоша и е на парцел от около 1700 кв. м.

Шоу

Финалът на звездната разходка из домовете на известните българи е запазен за Николета Лозанова и Николай Михайлов. Двойката привлече внимание със своята впечатляваща къща в Бистрица, която се превърна в част от публичния им образ. Домът им беше показван и обсъждан в медийното пространство, включително чрез телевизионни формати и социалните мрежи. Луксозното имение в Бистрица е над 450 кв. м. Има и голям двор. А интериорът е по всички световни тенденции. По последна информация домът се продава, а според други източници дори вече е бил продаден за над 2 милиона евро.