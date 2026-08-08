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Къде живеят БГ звездите: Коцето с дворец, Лозанова с имение, Миро с дом за над 2 млн. евро

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Румен Димитров
16303
Къде живеят БГ звездите: Коцето с дворец, Лозанова с имение, Миро с дом за над 2 млн. евро

Румен Димитров
16303

За много български знаменитости успехът не се измерва само с хитове, награди и популярност. След години на сцена, телевизионни участия и напрегнат график все повече родни звезди избират да инвестират в най-личното си пространство – своя дом.

От модерни къщи с басейни и просторни дворове до уютни места сред природата – домовете на известните българи разказват различни истории. Някои търсят лукс и впечатляваща архитектура, други – тишина.

Градина

Сред най-актуалните звездни премествания през последните години е новият дом на Любо Киров. Певецът, който е сред най-успешните български изпълнители, избра по-просторно място за живот, далеч от динамиката на стандартния градски апартамент. Новата му къща е проект, в който артистът влага собствен вкус и виждане за уют. Домът съчетава модерна архитектура, зеленина и пространства за почивка. Сред акцентите е дворът, който превръща имота в място за срещи с близки приятели и моменти извън сцената. За Любо Киров домът е повече от красива сграда – той е начин да намери баланс между натоварения музикален живот и личното време. След години, изпълнени с концерти и професионални ангажименти, певецът избира спокойствието и уединението като част от нов етап в живота си.

Басейн

Фолк певицата Анелия е сред звездите, които през годините неведнъж са показвали части от своя дом. Къщата ѝ впечатлява с модерен стил, простор и внимание към детайла. Сред най-впечатляващите елементи е зоната за отдих, която включва открито пространство, подходящо за почивка през топлите месеци. Домът има няколко спални, басейн и двор с размерите на стадион. Съчетава функционалност и лукс, но запазва усещането за уют. За певицата къщата е място, където може да се откъсне от сцената и да прекарва време със семейството си. След години под светлините на прожекторите, личното пространство се превръща в нейното убежище.

Двор

Певицата Деси Слава се премести в Пловдив и е заменила апартамента с къща. Синът ѝ е записан в ново училище и семейството вече се е устроило в града под тепетата. Припомняме, че певицата разкри решението си да се завърне да живее в Пловдив по време на големия си концерт на Античния театър, който бе част от турнето ѝ под наслов „България в душата ми“. Тя лесно взема и решението да се премести в Пловдив, защото търси спокойствие. В града под тепетата Деси е живяла 10 години, след което се мести в столицата, но сега пътят е обратен. „Много е странно, все още премествам багажи. От години копнея за едно по-голямо спокойствие – къщичка, двор с цветя и далеч от големия градски шум“, разказва за вече сбъднатата си мечта певицата.

Дворец

Константин е сред изпълнителите, които винаги са демонстрирали любов към красивия начин на живот. Певецът от години живее в просторен дом в София, който се превърна в една от най-коментираните звездни къщи. Домът му е известен с модерните удобства, зоните за релакс и специалните пространства за забавление. Самият изпълнител често показва кадри от ежедневието си, в което семейството и приятелите заемат важно място. Освен градския си дом, Константин е свързван и с лятна резиденция край морето, където през топлите месеци предпочита по-спокоен ритъм. За него домът е място не само за почивка, но и за събирания с най-близките хора.

Лукс

Галена и семейството ѝ са сред звездите, които впечатляват с мащабни инвестиции в недвижими имоти. Домът им във Велико Търново от години е сред най-обсъжданите звездни къщи. Проектът е свързан с много пространство, модерна архитектура и впечатляващи гледки. Къщата е пример за това как една знаменитост може да създаде не просто жилище, а семейна среда за години напред. Разполага с над 11 спални и е на площ от над 1900 дка. Разбира се, има спа, фитнес и огромен басейн за отмора. Освен основния си дом, певицата е показвала и любов към морето, като семейството ѝ притежава имот край Черноморието. Къщата на певицата се намира в района на Мерноморец, на брега на морето. Така Галена съчетава два различни свята – спокойствието на големия семеен дом и летните дни край морето.

Злато

Азис е сред артистите, при които личният стил винаги е бил част от образа му. Не само сценичните му изяви, но и пространствата, в които живее, носят характерната му индивидуалност. Певецът е показвал части от своя дом, който съчетава модерни решения, артистични акценти и усещане за комфорт. Интериорът е отражение на неговата екстравагантност – комбинация от елегантност, мрамор, златни елементи, различни стилове и внимание към детайла. За Азис домът не е просто място за почивка, а пространство, в което може да бъде себе си, да прекарва време с близките си и да намира вдъхновение за нови музикални проекти. След десетилетия на върха на българската сцена, певецът е сред малкото артисти, които успяват да превърнат личния си свят в част от своята запазена марка.

Планина

Веселин Маринов е сред популярните личности, които винаги са демонстрирали любов към природата и по-спокойния начин на живот. Певецът избира място край Разлог, където съчетава комфорта на модерен дом с близостта до планината. Районът е известен с красивите си гледки, чистия въздух и усещането за уединение. За изпълнителя, който има зад гърба си десетки години музикална кариера, този тип среда е възможност да избяга от динамиката на сцената и да се наслади на по-тихи моменти. Домът му е символ на различен ритъм – далеч от шума, но близо до природата, която той цени.

Вода

Сред най-разпознаваемите звездни домове е този на Гала край язовир Искър. Телевизионната водеща от години показва, че предпочита спокойствието, зеленината и близостта до природата. Къщата се превърна в символ на по-бавния и хармоничен начин на живот. Вместо шумния градски ритъм, Гала избира сутрини с гледка към природата, повече пространство и възможност за истинска почивка.

Домът ѝ е място, което съчетава уют и елегантност. Там тя прекарва време със семейството си и често намира вдъхновение далеч от телевизионното студио. Историята на Гала показва тенденция, която се забелязва и при други известни личности – след години в центъра на събитията много звезди започват да търсят не показността, а спокойствието.

Мечта

Миро е сред артистите, които не крият, че домът е важна част от личния им баланс. Певецът дълго време работи по създаването на своето място за живот, което да отговаря на неговия стил и представи за уют. Новият му дом е проект, който съчетава модерна архитектура, пространство и близост до природата. За изпълнителя това е повече от инвестиция, макар и според запознати цената на дома му да е над 2 милиона евро – това е място, в което да се чувства спокоен след натоварените периоди с концерти и професионални ангажименти. Миро е сред звездите, които показват, че успехът не е само в лукса, а и в създаването на среда, която носи лично удовлетворение. Къщата е в полите на Витоша и е на парцел от около 1700 кв. м.

Шоу

Финалът на звездната разходка из домовете на известните българи е запазен за Николета Лозанова и Николай Михайлов. Двойката привлече внимание със своята впечатляваща къща в Бистрица, която се превърна в част от публичния им образ. Домът им беше показван и обсъждан в медийното пространство, включително чрез телевизионни формати и социалните мрежи. Луксозното имение в Бистрица е над 450 кв. м. Има и голям двор. А интериорът е по всички световни тенденции. По последна информация домът се продава, а според други източници дори вече е бил продаден за над 2 милиона евро.

 

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11 Коментара

Хаха

преди 23 часа

Е то вече на всички ни е ясно. Проститутките в България живеят най-добре!

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Ани

преди 20 часа

Коцето е въздухар. Построи "резиденцията" на скалите над плаж "Нестинарка" и на следващата година по-голяма риба вдигна по-голям дворец пред него и му cкри гледката LOL

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преди 19 часа

7y45qg

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Бивш от МВР76

преди 16 часа

Мммооддераторчето(Днес Бг) абе лидеро на партия "меч" Радостин Василев дали е чистокръвен мангал, като Гнусната и Чистокръвна МАНГАЛКА надеждо дойчева с Грознио и Увиснал Нос(типично циганска черта) или е м..е..л..е..з, че дефакто Джоревец, като мен. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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17.05.1976г.

преди 16 часа

Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла и Симпатична Българка с главни букви. БЯЛА БЪЛГАРКА с главни букви. Откакто се помним е Еванелистка. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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123

преди 9 часа

Добре, че са родителите им, че иначе в каравани щяха да живеят! Което е крупен реститут, всичко е от баба му, Лозанова се шири благодарение на свекър си (лека му пръст), Галина има 11 спални благодарение на свекърва си ... няма да изброявам повече. Едни необразовани хора, харчещи нещо, което едни хора с цената на труда или на далавирите (което също изисква да имаш сърце) сега живеят нашироко и се постват наляво и дясно! Абсолютни първенюта!

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Бивш от МВР76

преди 9 часа

До горнио. Ебаси у коментаро. Така е по тоя сатанински форуми и у сатанинското интернет пространство. Вече съм у ЕПЦ Перник. Евангелска Петдесятна Църква у Перник. Бъдете Благословени. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ.

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Бивш от МВР76

преди 9 часа

До "123". Ебаси у коментаро. Така е по тия сатанински форуми и у сатанинското интернет пространство. Вече съм у ЕПЦ Перник. Евангелска Петдесятна Църква у Перник. Бъдете Благословени. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ.

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Бивш от МВР76

преди 9 часа

Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла и Симпатична Българка с главни букви. БЯЛА БЪЛГАРКА с главни букви. Откакто се помним е Еванелистка. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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