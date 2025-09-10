Как царицата на провокацията Диона получи името си от небето

„Как си избрах псевдонима ли? Никак. Той си ме избра. Божественото в мен се обади.“ Това откровение направи за „България Днес“ фолкфурията Диона.

„Лошото момиче“ на фолка допълва, че „Диона е майката на Зевс в гръцката митология, тя реално е майката земя“.

„Артистичното ти име е твоята емблема, твоята марка, то е печатът ти и съм благодарна на Бога, че ми спусна Диона отгоре някак си. Всевишният ми го изпрати“, вълнува се тя. „Много дълго търсех какво да е артистичното ми име и все не харесвах нито едно. Някак трудно ми беше да приема всички предложения, чувствах, че не бяха моите. И после Диона си дойде при мен“, добавя певицата.

Родената като Денислава Сашова през 1995 г. в Бяла Слатина изпълнителка твърди, че е харесала също и това, че псевдонимът й започва с първата буква на личното й име. Попфолк фурията пояснява, че като типичен представител на зодиакалния си знак Близнаци трудно прави своите избори, дори и да става въпрос само за един псевдоним, и взима решения, когато е напълно убедена, че са правилните.

Провокативната брюнетка започва професионално да се занимава с музика преди 9 години когато пробива на национална сцена с рап парчета. „Не съм зарязала рапа, който ме направи известна, просто реших да добавя още един творчески акцент в моята професионална биография и така разширих палитрата си от изпълнения с фолкпесни, за радост на моите почитатели“, разказва певицата.

Диона споделя, че когато отиде на участие, ако публиката е съгласна, вкарва в репертоара си и рап песни „Стига да не съм на сцената на фолкзаведение, където рапът е недопустим“, уточнява тя.

Интересите й обаче не се ограничават само с пеенето. Попфолк дивата е участвала в няколко онлайн сериала, както и в игрални филми като актриса, била е част от кастингите на няколко различни риалити формата. Не по-малко отдадена е и на своята творческа страст - да пише музика и текстове за песни както за себе си, така и за свои колеги. „Не на последно място, съм и дипломант от Великотърновския университет в специалността „Политология“, горда е с успехите си Диона.