Какво прати Крум в болница? Отговорът изненада всички

„Разболях се от напрежението покрай спектакъла ми „Магията на България“.

Това каза за „България Днес“ певецът Крум. Попфолк изпълнителят преди няколко дни публикува фотоси с абокат на ръката и от болничното легло. Трябва да обръщаме внимание на здравето си“, написа тогава под кадрите Крум, без да посочи какви точно оплаквания са наложили хоспитализацията му.

Пред „България Днес“ певецът не скри, че здравословните му проблеми са се отключили след „спада на адреналина“ след репетициите и премиерата на концерта му. Още повече че в „Магията на България“ Крум за първи път съчетава класическа музика с фолклорни мотиви и е бил амбициран да го направи по възможно най-добрия начин. „Имах и натоварвания покрай дипломирането ми по флейта в Музикалната академия“, добави Крум.

И така, покрай носенето на няколко дини под една мишница, още през пролетта, уточни той, започнал да усеща болежки и дискомфорт тук и там, което го накарало да се замисли да не би нещо да не е наред със здравето му.

„Знаете, че след големите натоварвания следва нещо като срив. И така след представянето на „Магията на България“ в Перник влязох в болница. Имах оплаквания основно от стомаха, но се обаждаха и други органи. Направиха ми пълни изследвания и слава богу, се оказа, че ми няма нищо сериозно, че съм здрав, и продължавам с нови сили националното си турне. Аз съм зодия Лъв, а ние сме много мотивирани в постигането на максимален резултат“, каза певецът.

Пред „България Днес“ Крум е откровен и за най-тежките периоди в живота си. Най-мъчителният от тях, който никога няма да забрави, е болестта и смъртта на майка му. Преди това родителите му се развеждат. „И това не стана по най-добрия начин, не стана цивилизовано, както се казва“, смята той.

„Загубих майка ми, когато бях само на 22 години. Тя се разболя от рак. И пет години той я изяждаше пред очите ми. Представяте ли си какво е за един млад човек да види целия този процес, да се сблъска челно със смъртта?“, връща лентата назад към преживения кошмар попфолк изпълнителят.

Сега Крум вече е изработил нещо като философски поглед към някогашния младеж, преживял възможно най-горчивото изпитание - загубата на най-близкия си човек.

„Имах, да го наречем късмет, да преживея това на съвсем млада възраст и да бъда малко или много подготвен за трудностите и изпитанията в живота, а те не са малко и при известните хора“, напомня Крум.